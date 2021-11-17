支持藻礁公投被酸「集體智商13歲」　時力怒了要張景森公開辯論

▲時代力量前往行政院遞交辯論邀請函。（圖／時代力量提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

三接遷離（珍愛藻礁）等公投案將在年底登場，行政院政務委員張景森近期砲打時代力量公投立場，諷刺「集體智商13歲」、「怪叔叔￼￼打著空氣品質的神聖旗號，出來反對可改善空氣品質的￼三接計畫」等語，引發熱議；對此，時代力量秘書長白卿芬17日上午前往行政院門口舉行記者會，公開遞交辯論邀請函，邀請張景森與時代力量針對公投議題進行討論，盼讓真理越辯越明。

為表達對張景森言論的不滿，白卿芬、時代力量發言人余佳蒨、台北黨部副執行長劉仕傑等3人，今天上午在行政院前遞交公投辯論邀請函，邀請張景森與時代力量針對4大公投進行公開辯論。

余佳蒨表示，張景森身為行政院政務委員，面對不同的公投立場時，不是就事論事理性地討論，而是在網路上寫出「時代力量集體智商13歲」，這種政治口水性質的評論，對此做法時代力量感到很遺憾。

劉仕傑表示，對於張景森表示「時代力量集體智商13歲」的批評感到相當錯愕，另外，昨天僑委會的臉書公開貼文，不僅替執政黨公投立場宣傳，甚至將反萊豬公投寫成「反美豬」，對於這樣的作法是否合適，相信人民心中自有一把尺。

白卿芬指出，公投是經過全民充分參與、理性投票所產生的結果，同時，也是時代力量一貫以來的主張，因此，時代力量對公投議題同樣是經過專家討論、全方面辯論後所得出的共識，難道張景森是質疑這些專家學者的共識同樣也是13歲智商嗎？因此，對於張景森提出的集體智力13歲的說法，時代力量完全無法接受。