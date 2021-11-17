喊「4個不同意」嚇壞支持者　徐巧芯坦承筆誤：要罰寫4個同意100次

▲徐巧芯筆誤寫四個不同意。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



記者杜冠霖／台北報導

1218四大公投將至，針對各項議題藍綠不斷交鋒，綠營早早定調口號為「四個不同意，台灣更有力」，藍營政治人物則頻頻口誤，日前國民黨立委楊瓊瓔在國民黨全國巡迴宣講上喊「四個不同意」，今（17日）台北市議員徐巧芯則在臉書貼文寫下，「四個不同意，我們繼續堅持下去！」，讓支持者嚇出一身冷汗。

國民黨中常會今通過同舟計畫專案「中國國民黨黨員回娘家特別辦法」，號召失聯、被註銷黨籍、回（恢）復黨員回到黨的大家庭，並鼓勵資深黨員邀請家人或親友入黨，共同支持黨的發展。對於立委傅崐萁可能循此管道回到國民黨，徐巧芯在臉書貼文表達反對意見，但結尾談到公投時，徐巧芯竟稱，「四個不同意，我們繼續堅持下去！」

對此，徐巧芯事後也在貼文留言處勘誤，並表示是自己筆誤，「因為我想著不同意黨中央的這個案子，又想著四個公投，就混在一起做撒尿牛丸了⋯⋯so sorry…」

徐巧芯指出，錯字這種東西就是很神奇，不管怎麼檢查都會鬼遮眼看不到，發出去以後才馬上看到，就刪文重發了，因為那完全不是我要表達的意思。「所以在這裡很誠懇地表達我的歉意，我要說的是四個同意！我可以為此道歉一百次，同時再罰寫一百次四個同意。」

▼徐巧芯筆誤稱公投四個不同意，隨後在留言區勘誤。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

