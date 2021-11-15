馬英九批蔡英文背離公投理念　民進黨揭馬政府「太上皇機關」

▲馬英九、蔡英文。（合併圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

前總統馬英九14日出席國民黨的公投說明會，痛批總統蔡英文背離公投的民主理念。對此，民進黨幕僚15日表示，馬英九執政8年裡，都利用「雙二一」高門檻，以及所謂太上皇機關「公投審議委員會」，以不符規定為由隻手封殺，因此8年來台灣從沒舉行過任何一次的全國性公投。

國民黨14日在台中舉辦首場較具規模的公投說明會，不過台中市長盧秀燕以公務繁忙並未出席，而有出席的馬英九，則在會中痛批蔡英文背離公投的民主理念。

對此，一位熟識公投制度由來的綠營幕僚指出，年底四項公投案，無論核四重啟、三接遷離、反美豬等爭議問題，其實都與馬英九的八年執政直接相關，例如：在CODEX尚未訂出標準前，就執意要開放萊劑肉品進口、核四封存，以及核定把三接蓋在藻礁上，大舉在海岸開發兩百多公頃，全都是在馬任內的決策。

這位幕僚說，馬英九昨天要求支持者在這項公投案都投下同意票，形同「邀請所有人打自己的臉」，不由得讓人好奇馬英九是記憶不復以往，或者還有其他說不出的理由。

民進黨人士說，不管是國民黨，還是馬英九，總喜歡在公投議題上，拿民進黨的前輩如已逝的蔡同榮前立委、堅定反核的前主席林義雄來說嘴，但卻未檢討、誠實面對過去如何百般阻擾公投立法，在2003年立法院制定「公民投票法」時，強加「雙二一」的高門檻，和設立「太上皇機關-公投審議委員會」咨意否決任何公投提案，這也是當時的「公投法」被稱之為「鳥籠公投」的原因。

民進黨幕僚說，台灣公投自2003年立法後，國民黨始終反對公投進行，像是2004年進行的防禦性公投，國民黨為首的藍營勢力不但發起舉領公投票運動，企圖利用「雙二一」高門檻讓公投不過關，中廣董事長趙少康甚至還以陳水扁利用公投綁大選反對公投進行。

此外，在2008年也進行了包含入聯公投、討黨產等四項公投，民進黨幕僚說，時任國民黨主席吳伯雄質疑公投綁大選，公投會亂大選、會毀大選，決議發動拒領公投票，並主張公投與大選分開，另擇日投票。

對照今日，該人士說，如今星移物換，國民黨卻提出要公投綁大選的公投，國民黨不顧2018年最大受害者丁守中的感受，也忘了過去說公投綁大選會亂大選、毀大選的質疑。

他強調，把公投當作毒蛇猛獸的就是國民黨，就在2008年政黨二次輪替，馬英九擔任總統後，八年的執政，不管在野黨與民間團體提出任何的公投案，像是制定黨產條例公投、入聯公投、ECFA交由人民公投決定、反核四公投等，都利用「公投審議委員會」以不符規定為由隻手封殺。

該幕僚表示，因為馬執政八年利用公投審議委員會阻擋人民公投提案，於是在2016年政黨輪替，2017年公投法進行修法，把「雙二一」、「太上皇機關」廢除掉後，2018年國民黨反倒是利用大量公投提案綁大選，造成當時投票亂象，傷害台灣民主，因此2019年立法院又在修法，把公投與大選脫鉤，且確立公投舉行時間。

但是如今，他說，國民黨想要提出公投綁大選公投，謊稱公投被沒收，其真正目的欲讓台灣的民主公投機制「倒退嚕」，重現2018年投票亂象，利用民主反民主。