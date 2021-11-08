▲六塊厝漁港靜待旅人尋幽訪勝，幽靜迷人夕陽伴隨暖暖霞光。（圖／新北市漁業處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

六塊厝漁港是淡水最北邊的一處漁港，會稱作六塊厝是因為百年前此處只有六戶人家，台語六戶講起來就是六塊。六塊厝漁港隱身在屯山社區裡的大屯溪出海口右側，來到六塊厝漁港，旅人可以瞧瞧湛藍的海水、欣賞夕陽暖暖的霞光、漁港裡隨波蕩漾的舢舨、還可以抬頭看看飛機畫過的湛藍天空。

新北市漁業處表示，隱身在屯山社區內的六塊厝漁港位於淡金公路十號橋（大屯橋）旁，是一個純樸的農漁村聚落，居民以務農為主，農閒時會至海邊捕魚或撿拾螺、貝類貼補家用，這裡可以看見先民以石滬圍魚的石滬遺跡，日據時期最多有13個石滬，溪口滬、深滬、沙滬、籃仔滬、破滬、石獅滬，訴說著六塊厝漁港的黃金歲月。

▲六塊厝漁港美景。

六塊厝漁港供當地小型漁船、舢舨停泊，附近的潮間帶包含了沙岸、岩礁和礫石海岸，退潮時常有許多魚蝦、貝類，種類非常豐富，適合親子共遊；漁港旁有一片廣闊的潮間帶及迷人的小沙灘，不時吸引許多新人來此拍攝婚紗；港邊有間兩層樓的白色房屋「屯山小坊」，據說是全台最接近海的咖啡館，在咖啡館林立的北海岸，別具特色。

此外，鄰近的後厝漁港附近的淺水灣，近期也新增了全新的「芝蘭公園-海上觀景平台」，是個全新坐擁無敵海景的打卡熱點，大家也可自此一路騎乘自行車漫遊富貴角燈塔，甚至可達萬里等地，盡享北海岸風光。

漁業處表示，新北市長達145公里的海岸線擁有28個大大小小的漁港，是台灣本島漁港最多的縣市，除了淡水漁人碼頭、富基、龜吼、磺港、深澳等主要漁港外，更有許多包含六塊厝在內的小型漁港。這些小漁港雖然沒有主要漁港來的熱鬧，但寧靜純樸的優閒氛圍，卻也常讓人打從心底地被療癒。歡迎大家有空攜家帶眷前來尋幽訪勝，坐在2樓的露臺，喝著咖啡，靜賞夕陽美景。

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