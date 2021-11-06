「謝謝你幫我找到爸爸」　3年前無名屍...警靠毛線帽+球鞋助返家

▲3年前基隆八斗子無名屍骨，警官許耀彬靠「毛線帽+球鞋」助返家。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「謝謝你不放棄，終於幫我找到父親了！」民眾2018年間向基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬求助，告知高齡84歲的許姓父親在自宅留下遺書後即失去音訊，家屬用盡方法尋找，均無所獲，請求協尋，許組長接案後除持續的分析比對外，並採集家屬檢體送法務部法醫研究所建檔比對，順利讓離家3年的許姓老先生回家。

還原案發當時，於今年10月19日民眾在八斗子山坡地除草，驚見一顆頭顱及骨骸，遂報警處理，因已成枯骨且現場無證件或可識別之物，於是先以無名屍受理偵查，案經許耀彬組長依現場遺留的毛線帽及球鞋尺寸，判斷應為老人且於冬季時發生，與2018年協尋的許老先生案，年齡及發生季節相近。

▲民眾2018年間向許耀彬組長求助，告知高齡84歲的許姓父親在自宅留下遺書後即失去音訊。

許耀彬組長經提供毛線帽及鞋子照片供家屬指認，家屬一眼就認出是三年前失蹤的許老先生當時所穿戴的鞋帽，再經DNA分析比中，確定身分，今年11月4日由檢察官開具相驗屍體證明書，證明該頭顱及骨骼就是失蹤人許老先生。

許老先生正名後，因家屬家境貧困，無力殮葬，經家屬同意，許耀彬組長再轉介「中華民國善願愛心協會」協助免費殮葬，該協會將擇日協助家屬辦理告別式、火化及晉塔安奉，讓許老先生落葉歸根，家屬獲得協助後，十分感動，再三向許組長致謝，感謝終於找回離家3年的父親，彌補心中最大的遺憾。

▲許耀彬組長提供毛線帽及鞋子照片給家屬指認，一眼認出是許老先生的物品。

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