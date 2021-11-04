基隆環保局上門查違規爆衝突　稽查員遭3囂張員工打破頭

記者郭世賢／基隆報導

基隆市1間環保公司因多次違規，遭撤除廢棄物處理許可證，依規定須清運處理堆放的廢棄物。昨（3日）下午基隆市環保局稽查人員前往該公司勘查時，與朱姓員工等3人發生衝突，其中1名稽查員頭部受創，所幸送醫縫合後，暫無生命危險。警方獲報到場，將3人帶回偵辦。警詢後，依妨害公務等罪，將3人移送法辦。

▲基隆環保局上門查違規爆衝突，稽查員遭3囂張員工狂毆送醫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第三分局百福派出所3日下午5時22分接獲報案指出，六堵工業區內工建南路上1間環保公司與稽查人員發生糾紛衝突。警方獲報趕抵現場，發現30多歲鄒姓稽查員頭部鮮血直流，立刻聯繫119，救護人員初步檢視鄒男傷勢，身上多處擦挫傷，頭部有撕裂傷，將人送往醫院救治。

鄒男頭部經醫護人員縫合5針後，暫無生命危險，目前仍需留院觀察，而業者員工也因與鄒男拉扯間，身上也有受到擦、挫傷。

據了解，案發當時，稽查人員正在稽查清運進度，雙方認知上有落差，因而發生起衝突。警方將朱男等3人帶回偵訊，全案依妨害公務、妨害秩序、妨害自由等罪嫌移送基隆地檢署偵辦；另雙方也互相提出傷害告訴，一併送辦。

▲基隆市環保局稽查人員前往該公司勘查時，與朱姓員工等3人發生衝突。

▲鄒男頭部經醫護人員縫合5針後，暫無生命危險。

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