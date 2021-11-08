▲新北傳統藝術進校園，在地小學瘋百年北管文化。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

為推動新北市無形文化資產的保存觀念與在地藝術文化深耕，新北市政府文化局媒合本市5組傳統表演藝術藝師與本市5所國小共同推出不同以往的文化資產體驗課程，「校園瘋文資」系列活動以創新課程設計期望給學童留下深刻有趣的印象，瞭解進而欣賞本市珍貴的傳統技藝與文化。

今（8日）第二站由林口在地近百年軒社「林口樂林園」來到嘉寶國民小學，林口樂林園長期推動北管子弟戲文化，社內弟子傳承已到第十代，對傳承在地文化的堅持、社員間相互照顧的情誼，均是保持軒社活力的來源。這次活動使林口在地嘉寶國小的小朋友們能親身體驗，進一步認識在地代表文化，揭開林口子弟戲文化的神秘面紗。

文化局長龔雅雯表示，透過「校園瘋文資」系列活動，邀請本市傳統表演藝術「北管」與「布袋戲」5組藝師進入校園，藉由團隊精采示演與互動體驗等，讓學童近距離接觸、體驗無形文化資產的趣味與底蘊。

龔雅雯說，林口子弟戲文化盛行，本場活動最特別之處在於嘉寶國小自身成軍10年的子弟團，亦常年參與林口文化節的慶典演出，此次新北市文化局傳統表演藝術前進校園活動，推廣無形文化資產，正好能為嘉寶國小的小小子弟戲傳承文化相互加乘，更是學習成長的機會。

施智元校長表示，嘉寶國小子弟戲長期以來，不僅延續地方戲曲藝術紮根到下一代孩子的教育學習，也一直肩負林口地方傳統文化的傳承，這除了要歸功參與指導的校內外老師，更要感謝在地各戲曲軒社的支持與合作，共同豐富林口地區的特色文化和人才培養。

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