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金山警分局「擴大臨檢」拚治安　重兵佈署遏止危險駕車噪音

▲金山警分局「擴大臨檢」拚治安 不容違法聚眾滋事打擊不法。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山警分局「擴大臨檢」拚治安，重兵佈署遏止危險駕車噪音。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局6日晚間，針對轄內易滋事鬥毆或者曾發生不法事故的地方，加強臨檢的工作，採取高強度、高密度作為，展現公權力執法的決心，遏止犯罪不法之徒在轄區內犯罪，不容存有僥倖的空間。

新北市自2017年5月起，已公告深夜10時到隔天早上6時，禁止使用未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛行駛在道路上。民眾使用其他排氣管，應確認排氣管廠商是否有相關噪音檢驗合格證明。

▲金山警分局「擴大臨檢」拚治安 不容違法聚眾滋事打擊不法。（圖／記者郭世賢翻攝）

金山警分局依據轄區特性，規劃執行相關路檢、臨檢措施，加上車少路況好，吸引不少車隊到此夜遊；所以警方特別在台2線、陽金公路、濱海公路等路段加強攔檢，警方也在容易發生競速的路段進行攔檢，再逐一放行，以杜絕集體飆車事件發生，全力取締不法情事。

金山警分局長林詮峰表示，對轄內不法之徒勸戒，勿保有僥倖心態，警方對於遏阻犯罪絕不手軟，以確保為治安以及居民安全把關，同時呼籲民眾若發現可疑人事物，務必請立即與警方聯繫加強查緝，共同為社會治安盡一份心力。

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