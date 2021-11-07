▲新北推「新秀展演申請」計畫，張碩尹打造沉浸式無人劇場。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新板藝廊自即日起至2022年1月2日展出「如果-張碩尹自動劇場」，本檔展覽為新板藝廊的「新秀展演申請」的示範展，該計畫旨在未來能提供新秀藝術家策劃展覽的支持協助，第1期計畫將於2022年1月陸續展出。現地製作全新創作，將藝廊的各個角落轉化成臥室、迴廊、浴室跟客廳，並呼應新板藝廊位於住宅大樓的場域特性，納入互動參與的跨域實驗。

▲全台第一個自動式導覽系統，引導觀眾進入劇情中。



文化局長龔雅雯表示，此次很高興邀請到2020年臺北獎首獎得主、榮獲2021年第19屆台新藝術獎之「視覺藝術獎」的藝術家張碩尹為新板藝廊打造成一個無人劇場，極具創新及跨域的創作方式，本次展覽也與電影美術設計張軼峰、劇場工作者廖音喬、互動設計師穀米機工、聲音藝術家馮志銘共同製作，融合當代藝術與劇場語言。

藝術家張碩尹表示，為呼應新板藝廊位於住宅大樓的場域特性，由工程 師與美術團隊合作將展場打造成一間「私宅」自動劇場，觀眾藉由聲音引導，隨著故事章節遊走於展間之中，展場物件如同劇場的演員，讓觀眾融入劇情中而自行「演出」，體驗有別以往的展覽形式。《如果-張碩尹自動劇場》自即日起至111年1月2日於新板藝廊展出，更多展覽資訊請至「新板藝廊」官網或來電洽詢：02-2950-6606。

▲藝術家為民眾導覽如何觀看無人是沉浸劇場。

【更多新聞】

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福 首站「駐駕新北3天」佑平安

「謝謝你幫我找到爸爸」 3年前無名屍...警靠毛線帽+球鞋助返家

基隆環保局上門查違規爆衝突 稽查員遭3囂張員工打破頭

亂丟垃圾「天眼」開罰 情侶檔怒了「加倍奉還」這下鬧大了