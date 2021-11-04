亂丟垃圾「天眼」開罰　情侶檔怒了「加倍奉還」這下鬧大了

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一對陳姓情侶因亂丟棄垃圾遭環保局開罰，1日凌晨1時許心生不滿，拿起路邊三角錐上的伸縮連桿，敲壞崇孝街上的監視器，環保局稽查員隔日發現後，立刻報警。警方調閱周邊監視器，鎖定2人，警方通知到案說明。2人到案後，承認犯行，並表示願意賠償相關損失。警詢後，依毀損公物罪函送地檢署偵辦。

▲情侶不滿亂丟垃圾遭拍開罰，竟持伸縮桿重擊敲壞監視器下場曝。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警察局第三分局七堵派出所2日下午3時許，接獲環保局人員報案指出，設置於崇孝街的監視器，遭人惡意破壞，警方立刻調閱路口監視器畫面，1日凌晨1時許行經該處一對男女涉有重嫌，循線追查，警方通知2人到案說明。

陳男到案時向警方宣稱，先前到該處丟垃圾時，曾問過清潔隊員，對方說此處可以丟棄垃圾，沒想到隔了幾天，卻收到罰單，一氣之下，才拿起路邊三角錐上的伸縮連桿，重擊敲壞監視器。警詢後，依毀損公物罪將陳姓情侶2人函送地檢署偵辦。

基隆警第三分局提醒，依刑法第138條毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，可處五年以下有期徒刑，另依廢棄物清理法規定，亂丟廢棄物，可處6萬至30萬元以下罰鍰，民眾切勿抱著僥倖心態以身試法。

▲1日凌晨1時許行經該處一對男女涉有重嫌，循線追查，警方通知2人到案說明。

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