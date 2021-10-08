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「全糖市長」黃偉哲辦公室私藏甜心小夥伴　30年帽子牆一生際遇

記者賴文萱、吳世龍／台南報導

台南市長黃偉哲辦公室大開箱！《東森新媒體ETtoday》這次深入市長辦公室，一進門，收藏歷程長達30年的帽子牆，馬上令人眼睛一亮、嘆為觀止，但更讓人驚訝的，是辦公室私藏著一群讓他甜在心的「神秘小夥伴」。

▲▼台南市長黃偉哲專訪－開箱辦公室帽子牆、玩具區。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃偉哲辦公室私藏著一群甜心小夥伴，陪著他天天上班。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼台南市長黃偉哲專訪－開箱辦公室帽子牆、玩具區。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼黃偉哲市長辦公室收藏近百頂帽子，保存相當良好。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼台南市長黃偉哲專訪－開箱辦公室帽子牆、玩具區。（圖／記者吳世龍攝）

帽子牆由市長室門外，一路延伸到門內，黃偉哲如數家珍，開心地一一介紹，裡頭有些是他自己買的，有些別人送的，包括棒球隊的帽子、學校的帽子，還有他當立委時在國防委員會，與軍方交流時各單位贈送的，如幻像戰機、F-16的飛航聯隊所贈，來源多樣多元；雖然歷時久遠，但能觀察到帽子保存得相當好，甚至不少連標籤都還完整留存。

▲▼台南市長黃偉哲專訪－開箱辦公室帽子牆、玩具區。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼帽子牆其實是黃偉哲30年來，一步一腳印的人生際遇。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼台南市長黃偉哲專訪－開箱辦公室帽子牆、玩具區。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼台南市長黃偉哲專訪－開箱辦公室帽子牆、玩具區。（圖／記者吳世龍攝）

提到第一頂帽子收藏，黃偉哲說，那是他1991年在耶魯大學念書時買的，至今已整整30年，他高興地說「到現在都還能戴喔！」每次看著它，就能回憶起人生第一次出國、一開始人生地不熟的心情，腦海中許多故事，源源不斷。

▲▼台南市長黃偉哲介紹帽子牆。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃偉哲蒐集的第一頂帽子，是他30年前在耶魯大學念書時候買的。（圖／記者吳世龍攝）

至於哪頂帽子藏著「最愛」？又哪頂最有故事？黃偉哲笑著說選不出來，「每頂都很喜歡，不喜歡就不會把他們陳列在這裡啦！」並接著介紹牆上掛的哈佛大學、耶魯大學T恤，他說到，「這件耶魯大學划船隊T恤非常特別，你看！上面寫著是，Made in Taiwan R.O.C。」

▲▼台南市長黃偉哲介紹辦公室收藏。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼黃偉哲特別介紹，他收藏的耶魯大學T恤是Made in Taiwan R.O.C。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼台南市長黃偉哲介紹辦公室收藏。（圖／記者吳世龍攝）

除了驚人的帽子牆，節儉的黃偉哲更有一面珍藏的馬克杯牆，他表示，這些東西如果不擺出來，就是放在倉庫裡放到壞，又占空間，「有些人搬進市長室會花幾百萬來裝潢，但我搬進來完全沒有花錢布置，擺上這些東西都不用花錢，又很有特色，辦公時也會想起一些故事。」

▲▼台南市長黃偉哲介紹辦公室收藏。（圖／記者吳世龍攝）

▲不只帽子牆，黃偉哲還有馬克杯牆。（圖／記者吳世龍攝）

另外，更讓人想像不到的是，黃偉哲在辦公室還藏著一群「療癒小夥伴」，有各種小玩偶、恐龍、機器人公仔，還有許多小汽車、飛機模型，讓他可以辦公累了，就看一看、轉換心情。

而療癒小夥伴似乎也映襯著黃偉哲內心童趣的初心，或許正是他提醒自己保有真情、從政莫忘初衷的心靈雞湯。

▲▼台南市長黃偉哲專訪－開箱辦公室帽子牆、玩具區。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼黃偉哲的市長室也擺著許多玩具、公仔，貼心陪著他天天上班。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼台南市長黃偉哲專訪－開箱辦公室帽子牆、玩具區。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼台南市長黃偉哲專訪－開箱辦公室帽子牆、玩具區。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼台南市長黃偉哲專訪－開箱辦公室帽子牆、玩具區。（圖／記者吳世龍攝）

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