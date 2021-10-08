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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃偉哲成長照大曝光！嬰兒肥像爸還是媽　抗議哈佛「國旗掛胸」

▲▼台南市長黃偉哲專訪。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃偉哲念哈佛大學時，把國旗掛在身上向校方抗議，外國學生大讚合影。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／台南報導

近來台灣選手出國參加自由潛水世錦賽時「國旗被消失」，引發爭議，這讓台南市長黃偉哲回憶起，過去他在美國哈佛大學念書時，也曾經歷過這樣的事件，那時的他不甘被校方打壓，畢業典禮時還將國旗掛在身上，也獲得許多外國學生的聲援。

黃偉哲接受《東森新媒體ETtoday》專訪，分享自己從嬰兒到長大赴美留學的一系列珍貴照片，拿出自己剛出生不久的全家福照片，看著照片他開玩笑說，其實活到這年紀了，還是覺得「唉唷～小時候好可愛」，但緊接著自嘲「可惜長大差滿多的，唉！不勝唏噓！」

▲▼台南市長黃偉哲專訪－小時候照片開箱。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃偉哲嬰兒時期跟爸媽的全家福照片曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台南市長黃偉哲專訪。（圖／記者吳世龍攝）

黃偉哲指著自己的嬰兒照，開玩笑說「好可愛，可惜長大差滿多的」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼台南市長黃偉哲老照片。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼黃偉哲幼兒園（上）、國小時期（下）的大頭照，似乎開始略有「憂國憂民」的小文青氣質。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台南市長黃偉哲老照片。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台南市長黃偉哲老照片。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃偉哲高中讀建國中學。（圖／記者賴文萱翻攝）

一張張老照片喚起黃偉哲人生許多段珍貴的回憶，其中，他指著一張在美國哈佛大學的畢業照提到，最近台灣選手參加自由潛水世界錦標賽，轉播時台灣國旗畫面竟被撤下，其實這樣的國旗事件他也曾經歷過。

黃偉哲說，那是在2000年的時候，當時哈佛大學大會議廳裡面都會陳列學生所代表的國家國旗，但唯獨沒有放台灣的中華民國國旗。即便跟哈佛反映，校方也沒同意放上國旗，因此開學典禮時，他就把國旗掛在身上，獲得許多外國學生聲援。

▲▼台南市長黃偉哲專訪－小時候照片開箱。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲哈佛大學大會議廳不陳列中華民國國旗，黃偉哲參加開學典禮、畢業典禮都把國旗掛身上，國外學生紛紛合照聲援。（圖／記者賴文萱翻攝）

結果到畢業典禮時，學校仍沒有放上台灣國旗，黃偉哲說，他也同樣把國旗掛在身上去跟同學合照，「後來到現在，哈佛大學已經不再將學生國家的國旗陳列在校園裡。」

▲▼台南市長黃偉哲專訪。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃偉哲透過照片回憶起許多過去快樂的時光。（圖／記者吳世龍攝）

看著小時候的照片，黃偉哲感慨，感覺年輕真好，最懷念幼兒園到國小這段無憂無慮的時候，因為童年時光總是特別快樂，現在年紀越大、責任越多，常常有心煩瑣事。童年時光回不去了，現在他擔任地方首長，就有地方首長的責任，也肩負台南市民的期許，有很多事情要做。

▲▼台南市長黃偉哲專訪。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃偉哲跑行程時會攜帶特製的糖果小禮物分送給小朋友。（圖／記者吳世龍攝）

黃偉哲一整天時間幾乎都被行程排滿，雖然公務繁忙，但他也把握住每次能跟市民朋友接觸的機會，他還會隨身攜帶特製的糖果小禮物分送給小朋友，不同造型的可愛Q版糖果禮物不僅小孩喜歡，連許多大人也都搶著要，充分展現身為「全糖市長」的特色魅力。

俗語說「誠意食水甜（台語）」，黃偉哲說，有誠意的話，光請你喝個水、喝杯茶都是很甜的，過去都笑說台南食物口味偏甜，但他現在更自豪地說「台南的人情味更甜」。

▲▼台南市長黃偉哲專訪。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃偉哲要將台南打造成擁有多元風貌的科技新都。（圖／記者吳世龍攝）

而話鋒一轉，談到對台南未來的城市願景，黃偉哲說，台南不僅有過去古都風貌的文化底蘊，還有農業縣的富饒，未來加上南科、沙崙園區等現代科技的繁盛，這幾個面向未來都將讓台南成為擁有多元風貌的科技新都，也會是有別於國外大樓櫛比鱗次、單調的科技城市，是能結合自然、人文的多元新智慧城市。

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