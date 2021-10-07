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台南市府報告五倍券農業振興方案　黃偉哲：歡迎多多至指定店家消費

▲台南市副市長趙卿惠歡迎大家雙十連假時到台南遊玩，多多購買台南的農特產品做為伴手禮，還可以參加月月摸彩的抽獎活動及享有折價優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長趙卿惠歡迎大家雙十連假時到台南遊玩，多多購買台南的農特產品做為伴手禮，還可以參加月月摸彩的抽獎活動及享有折價優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠7日下午代替市長黃偉哲，率領農業局人員，向市民朋友報告農業振興相關政策，趙卿惠表示，台南農特產品頂港有名聲、下港有出名，歡迎大家雙十連假時到台南遊玩，多多購買台南的農特產品做為伴手禮，還可以參加月月摸彩的抽獎活動及享有折價優惠。

副市長趙卿惠說，最大獎是從將軍港到澎湖東吉嶼或七美嶼的免費來回乘船券，讓民眾可以享受微出國的旅行樂趣，此外，購物發票也能與台南購物節做聯動，消費滿百即可登錄發票參加台南購物節的抽獎，讓大家有吃又有拿，滿載而歸。

▲台南市副市長趙卿惠歡迎大家雙十連假時到台南遊玩，多多購買台南的農特產品做為伴手禮，還可以參加月月摸彩的抽獎活動及享有折價優惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）
農業局表示，農業振興加碼方案分為好康一及好康二，好康一為持「實體五倍券」於台南指定店家消費即享回饋10%；好康二為月月豐富的抽獎摸彩，最大賞為將軍-澎湖東吉嶼或七美嶼來回免費搭乘。

好康一的部分，只要民眾持實體振興券至指定店家消費，店家將視消費金額，提供10％的回饋折價券，折價券分為20元16000張及50元11000張，指定店家目前有七大類85家，包括休閒農場、田媽媽餐廳、農漁產品、生鮮蔬果、小農市集、娛樂漁業及社區旅遊，店家詳細資訊登載於農業局網站，會持續增加，歡迎民眾踴躍上網查詢。

好康二的部分，提供月月摸彩，最大獎的乘船券共15位，其他如走馬瀨農場全年免費入場共50位，及頑皮世界免費入門門票共100張等，獎品非常豐富，歡迎大家假期期間多多至台南消費，台南市會提供最佳的優惠及服務。

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