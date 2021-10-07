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台南都市發展重要環節　黃偉哲：「新都安居」社宅提供614戶

▲台南市長黃偉哲等人出席國家住宅及都市更新中心，在台南市東區舉辦的「新都安居」社宅開工典禮，祈求工程順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲等人出席國家住宅及都市更新中心，在台南市東區舉辦的「新都安居」社宅開工典禮，祈求工程順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲7日出席國家住宅及都市更新中心，在台南市東區舉辦的「新都安居」社宅開工典禮，與國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群、營建署署長吳欣修、國家住都中心執行長黃景茂等人一同參加動土儀式，祈求工程順利。

▲台南市長黃偉哲等人出席國家住宅及都市更新中心，在台南市東區舉辦的「新都安居」社宅開工典禮，祈求工程順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，社會住宅政策是都市發展中需要的重要環節，台南市政府一定要努力推動，這次「新都安居」社會住宅由中央補助，金額達到23.7億，也是中央與地方協力興建社會住宅很好的案例，未來也會持續尋求更多合作機會。

市長黃偉哲表示，台南市社會住宅從2018、2019年開始急起直追，目前已納入興建規劃的社會住宅達4229戶，到今年為止已有1100多戶開始動工興建，前日他也才剛親自出席台南永康首棟社會住宅動土典禮，預計明年也會陸續再有1000多戶社會住宅開始動工。

▲台南市長黃偉哲等人出席國家住宅及都市更新中心，在台南市東區舉辦的「新都安居」社宅開工典禮，祈求工程順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也強調，對於台南房市，政府將採多管齊下方式，希望能夠達成民眾心中合理的居住正義。在棍子方面，透過中央房地合一稅及地方的囤房稅，並嚴加取締紅單交易，蘿蔔方面，則透過興建社會住宅以及推動包租代管政策，提供更多選項到市場中，往居住正義邁進。

▲台南市長黃偉哲等人出席國家住宅及都市更新中心，在台南市東區舉辦的「新都安居」社宅開工典禮，祈求工程順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市「新都安居」是國家住都中心在南台灣第一個開工的基地，位置鄰近台南市立醫院、巴克禮公園以及台南市立文化中心，生活與文化機能兼具。基地建築規模為地上14層、地下2層，將提供614戶社會住宅；本案同時導入綠建築、智慧建築、耐震標章與通用化概念，以及規劃幼兒園及店鋪，預計2024年完工。

▲台南市長黃偉哲等人出席國家住宅及都市更新中心，在台南市東區舉辦的「新都安居」社宅開工典禮，祈求工程順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國家住都中心預計今年將在台南陸續啟動3案1584戶，黃偉哲表示會全力協助相關行政作業，創造更多良好合作。

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