鹽水月津港一次開闢5座生態親水公園　黃偉哲視察水岸遊憩廊帶

▲台南市鹽水月津港一次開闢5座生態親水公園，黃偉哲等人前往視察工程品質，體驗水岸遊憩廊帶親水的舒適感受，並邀請市民朋友一起來踏青。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹽水區月津港燈節是全台知名春節期間重要觀光慶典之一，市長黃偉哲非常重視月津港獨特的人文歷史與周邊水域環境，工務局最近完成月津港河畔開闢整建5座公園，黃偉哲與市議員沈家鳳、李宗翰、蔡育輝、趙昆原7日特別前往視察工程品質，體驗水岸遊憩廊帶親水的舒適感受，並邀請市民朋友一起來踏青。





市長黃偉哲表示，月津港風華再現計畫，市府已陸續投入建設經費9億2306萬元，除創作出令人驚艷的水域燈節意象，同時希望進一步建構起更完整的月津港水岸遊憩廊帶，重現月港風華，點亮聚波漁火。





黃偉哲指出，市府透過前瞻基礎建設「城鎮之心計畫」，以月津港燈節場地為核心，向外延伸開闢整建公2、3、4、16、19 等5座公園，建構完整的水岸生態遊憩環境、蔓延綠意；公園開闢總計面積約為3.48 公頃，總經費2億5611萬元，於108 年9月16日開工，110年6月8日完工。





工務局表示，鹽水水岸公園建置工程包括公2公園既有平台及步道整建優化、公 3 及公16公園進行水岸步道開闢及景觀點綴美化、公4公園進行河道整治拓寬及生態護岸、公19公園進行廣場開闢及作為月津港公園與永成戲院之節點，動線規劃並同時兼容行人及自行車，將原本單獨各點之不連續景點，縫合成為一連續公園綠帶。除可供市民進行活動、觀光休憩之空間，亦可作為自行車等綠色運輸工具介面，約可打造出6.85公里環狀月津港生態水岸及自行車道場景，同時可提升鹽水地區生活品質及帶動地方經濟發展，並推廣休閒運動。





另外，工務局也在公園周邊開闢聯外道路，該道路工程分A、B兩段，總工程經費為6050萬，於2020年6月16日開工，A段由鹽水區衛生所往南沿月津港水系至西門路開闢道路，長度為379.2M，道路寬度為8M；B段自月津路12巷往北銜接A段道路，長度為115.6M，道路寬度為路寬度為8M。道路工程於2021年3月4日竣工，除可聯結月津港水岸公園對外道路系統，縮減車行時間外，並提供安全之行車環境及更優質的道路系統服務水準，對建立完整之區域性交通路網有莫大助益。





工務局指出，台南市因應趨勢正積極開闢整建特色公園，溪北地區迎頭趕上，目前已完成月津港生態親水公園、新營公3特色公園，另外鹽水公20公園也已進入第二期特色遊戲場的規劃設計階段，溪北各項建設起飛指日可待。