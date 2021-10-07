公費疫苗第10期增開61至63歲　黃偉哲請符合資格者記得預約

▲台南市副市長趙卿惠指出，台南市疫情102天連續+0，盼大家珍惜並持續努力防疫，早日回歸正常生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心7日公告，全國沒有新增本土個案，台南市副市長趙卿惠指出，全台灣已經連續8天沒有本土個案，台南市疫情102天連續+0，目前距離中秋連假也已經超過兩個禮拜，疫情相對穩定，特別感謝所有醫護人員及市民朋友的配合，盼大家珍惜並持續努力防疫，早日回歸正常生活。

針對最新疫苗接種情況，衛生局長許以霖報告指出，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至6日止，共接種129萬2906劑次，人口涵蓋率53.6％；第二劑涵蓋率15.6％；劑次涵蓋率69.2％。

另在校園BNT疫苗接種作業部分，6日執行的學校為國立新營高級工業職業學校、台南市私立南光高級中學、台南市黎明高級中學、台南市立新市國民中學、台南市立仁德文賢國民中學、台南市私立慈幼高級工商職業學校、台南市六信高級中學、台南少年觀護所、台南市私立瀛海高級中學，共5888人接種BNT。自9月22日起，累計接種人數67931人，接種完成率76.1％。

衛生局也提醒民眾，COVID-19公費疫苗預約平台第10期，於7日上午10時至下午6時止，增加開放「9月29日前意願登記BNT疫苗之61至63歲民眾（不含第9類對象）」進行第一劑BNT疫苗預約，請符合資格的市民於7日下午6時前至平台預約，接種期程為10月10日至14日。

另，第11期意願登記，已於6日中午12時截止，將提供第二劑AZ疫苗及第一劑BNT疫苗接種，並採分流預約方式，預約提醒簡訊將於預約分流日前一天陸續發送，BNT：10月10日14時起、AZ：10月11日14時起)；BNT疫苗第一劑預約時間為，10月11日上午10時至10月13日中午12時，AZ疫苗第二劑預約時間為，10月12日上午10時至10月13日中午12時；接種期程為10月15日至10月21日，請民眾多加留意。