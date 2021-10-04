香港前特首董建華家族涉72境外公司！　潘朵拉文件揭政要鉅額財富

▲ 前香港特首董建華及中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國際調查記者聯盟（ICIJ）3日公布調查報告「潘朵拉文件」（Pandora Papers），揭露多國政府領導人及國家元首隱匿資產。香港前特首董建華家族被爆涉及數十家境外公司，董建華本人擁有的其中一家公司所開設的銀行帳戶更用來處理百萬美元資產。

《法廣》4日報導，ICIJ發現中國全國政協副主席董建華一家人涉及至少72家境外公司，董建華擁有7家，其中一家開設匯豐銀行帳戶，處理估計價值高達100萬美元（約新台幣2783萬元）的流動資產。

董建華幼子董立新也透過一家境外公司，開設中國銀行帳戶。董建華胞弟董建成則涉及以4家境外公司持有銀行帳戶，另2家擁有2棟豪宅。

參與ICIJ調查的港媒《立場新聞》指出，洩密文件內容包括一家代表董建華及其家族成員的財務管理公司2007年至2018年間與境外公司註冊代理人間互通的信件、註冊文件及相關境外公司的董事與股東紀錄，從中發現董建華一家人於1999年至2019年間，分別擔任至少72家境外公司的股東或董事，其中24家與董建華家族擁有的航運公「東方海外」業務有關。

在這72家公司中，董建華以個人或公司名義，持有其中7家的全部或部分股權，7家皆於2005年3月後設立，也就是他卸任特首以後。

綜合外電報導，美國華盛頓特區ICIJ自全球14家金融服務業者取得約1190萬份文件，與140多家媒體合作進行其有史以來最大規模的調查。來自117個國家的600多名記者共同努力之下，揭露全球政要或富豪隱匿資產、避稅行為，甚至包括不法洗錢。

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