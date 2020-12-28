盼中美博弈回歸理性　董建華：美國圍堵嚇不倒、壓不垮

▲ 香港前特首董建華對香港未來前途有信心。（圖／翻攝 團結香港基金）

記者任以芳／綜合報導

歷經反送中、疫情多次衝擊的香港，社會人心與經濟飽受考驗，香港前特首董建華日前參加出席基金會工作會議，發表以《無懼風雨、克服逆境、共創黃金時代》為主題的演說。他對於香港未來前途依然有信心，並且強調「一國兩制越能貫徹落實，香港的成功基礎，自然會越加穩固。」

據大陸媒體觀察者報導指出，董建華開場呼籲全港750萬人一條心，修補社會撕裂，積極融入國家發展大局，以創新思維推動經濟和社會革新，實現新的發展，尋獲新的動力，克服逆境，在大變局中再創嶄新的黃金時代。

▲外界聚焦拜登上任後新中美關係。（圖／路透）

董建華首先指出，面對全球環境變化巨大，美國新任總統拜登即將就任，未來將如何重建中美關係？董建華說，「我期盼的是，國與國之間的博弈手法能回歸理性、大道。」

董建華同時反問與會嘉賓，「面對美國的圍堵，身為中國人的你，有沒有感到焦慮不安呢？在這裡，我覺得大家不用過份擔憂。就如習近平主席所說的，中華民族是嚇不倒的，壓不垮的！」接著舉例疫情衝擊下，中國將是全球唯一實現增長的主要經濟體，預料GDP將有1.9% 的增長，2021年增速更可能高達8.2%。

講完全球大變局，香港未來該如何走？董建華表示，「得天獨厚的香港因為政治爭拗，陷入了無休止的內耗，嚴重拖慢了社會發展步伐。」過去一年，環球局勢持續動蕩，香港亦深受複雜的內外因素影響，社會嚴重撕裂，加上疫情肆虐，經濟下滑。

▲港現任特首林鄭月娥，港前特首、現任大陸政協副主席董建華。（圖／CFP）

董建華進一步說，香港貧富懸殊、房屋短缺、人口老化、產業單一、醫療不足、教育失調、青年失落等問題都是「冰封三尺，非一日之寒！」，並且呼籲中央繼續大力支持特區政府。

香港社會如何恢復穩定安全？董建華表示，隨著《香港國安法》落實、特區政府推出公職人員宣誓效忠方案，都是為香港管治，重新鞏固基礎。另外，談到大灣區建設，他強調，「這是香港百年一遇的重要契機。」相信中央會成為有力後盾。

最後，談到香港永續安定根本之道。董建華說，「至關重要，是我們大家對一國兩制都有信心。」1997年回歸之後，香港擁有「一國兩制」下所賦予的最大自主權，以及法例保障的個人自由和權利。即使在去年修例風波的急風暴雨之中，中央堅守「一國兩制」的初心，亦從來沒有改變過。「一國兩制」越能貫徹落實，香港的成功基礎，自然會越加穩固。