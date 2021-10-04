　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1190萬份「潘朵拉文件」外洩　揭多國35名政要洗錢、避稅秘辛

▲▼亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev，左二）、捷克總理巴比斯（Andrej Babis，右二）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）皆被揭露是利用離岸避稅的貪腐人士，俄羅斯總統普丁則被暗示與摩納哥的隱匿資產有關聯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞塞拜然總統阿利耶夫（左二）、捷克總理巴比斯（右二）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II，右一）皆被揭露是貪腐人士，俄羅斯總統普丁則被暗示與摩納哥的隱匿資產有關聯 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

根據國際調查記者聯盟（ICIJ）今天公布的報告，多位政府領導人與國家元首，包括約旦國王與捷克總理，在境外的避稅天堂隱匿為數可觀資產。

法新社報導，這份名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的調查報告，披露從全球14家金融服務業者所取得大約共1190萬份的文件，而參與這項調查的記者總共約有600名，分別來自美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）、英國廣播公司（BBC）與「衛報」（The Guardian）等媒體。

國際調查記者聯盟的分析指出，這些文件顯示，大約35位現任及前任領導人，面臨貪腐、洗錢與全球避稅等指控。

針對約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II），ICJI的調查報告提及，他如何布局境外公司與避稅天堂構成的網絡，打造遍及加州馬利布（Malibu）至美國華府及英國倫敦，價值達1億美元（約新台幣27億元）的房產帝國。

BBC引述阿布杜拉二世的律師指出，所有房地產都是個人資產購置，而且知名人物以隱私與安全為由，經由境外公司購買房地產，這是常見的操作。

捷克即將在本週稍晚舉行大選，調查報告另顯示，捷克總理巴比斯（Andrej Babis）並未申報一家境外投資公司，這家公司曾購買位於法國南部，一座價值高達2200萬美元的酒莊。

ICJI的調查報告，總共發現將近1000家位於避稅天堂的境外公司與336位高層政要和官員有瓜葛，他們包括各國領袖、內閣首長、大使等，超過2/3的境外公司設置在英屬維京群島（British Virgin Islands）。

ICJI調查報告另披露，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）家人與親友被控避人耳目，涉入英國境內價值高達美元數以億計的房地產交易。

肯亞總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）與家族6人被控擁有不為人知的境外公司網絡。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的核心集團，包括多位內閣官員與他的家人，被指暗地擁有掌控數以百萬美元計的公司與信託。

報告並未直接指名俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），不過經由親信牽線，他與位於摩納哥的隱匿資產有關聯。

潘朵拉報告是ICJI所公布一系列揭發大規模金融文件的最新彙編，最初是2014年發表的「盧森堡稅務外洩」（LuxLeaks），之後還包括「巴拿馬文件」（Panama Papers）、「天堂文件」（Paradise Papers）及「犯罪執法網絡」（FinCEN）。

ICJI最新調查取得文件來自於多家金融服務公司，這些公司分別位於英屬維京群島、巴拿馬、貝里斯、賽普勒斯、阿拉伯聯合大公國、新加坡與瑞士。

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
老K拿白曉燕開「地獄級玩笑」…白冰冰FB首發聲！　網讚：氣度
恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝光　半個台灣變天溼答答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄染疫單日增890死　 7天內第5度創死亡病例新高

1190萬份「潘朵拉文件」外洩　揭多國35名政要洗錢、避稅秘辛

百萬網美跳水胯下多出「第三洞」　忘1動作當場濺血

小飛機墜米蘭郊外撞毀空建築物　機上8人全數罹難

3天累計「93架次」共機擾台！美國務院喊話中國：停止對台施壓脅迫

快訊／喀布爾清真寺發生爆炸攻擊　已知2平民被炸死、4人送醫

巨鱷吞噬183公分同伴　24秒震撼片曝光！他嚇「根本是可怕恐龍」

安倍親弟續任防衛大臣！「親台派」岸信夫多次呼籲：保障台海和平

北韓稱「飛彈試射不構成威脅」　痛批聯合國安理會雙重標準

真子公主還有這筆錢！拒3800萬嫁妝早就留後路　婚後不用靠老公

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

俄染疫單日增890死　 7天內第5度創死亡病例新高

1190萬份「潘朵拉文件」外洩　揭多國35名政要洗錢、避稅秘辛

百萬網美跳水胯下多出「第三洞」　忘1動作當場濺血

小飛機墜米蘭郊外撞毀空建築物　機上8人全數罹難

3天累計「93架次」共機擾台！美國務院喊話中國：停止對台施壓脅迫

快訊／喀布爾清真寺發生爆炸攻擊　已知2平民被炸死、4人送醫

巨鱷吞噬183公分同伴　24秒震撼片曝光！他嚇「根本是可怕恐龍」

安倍親弟續任防衛大臣！「親台派」岸信夫多次呼籲：保障台海和平

北韓稱「飛彈試射不構成威脅」　痛批聯合國安理會雙重標準

真子公主還有這筆錢！拒3800萬嫁妝早就留後路　婚後不用靠老公

北市蛋黃區預售屋「7折便宜賣」　4000萬訂金一場空

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！　超前部署備好香車載美人

今起預約！3類對象BNT提前開打　1圖秒看各疫苗換誰接種

郵局預約五倍券今開跑！如何預約、怎麼領　10大QA一次看

唐綺陽運勢／射手財運旺「中獎運超強」！ 雙魚：有戲劇性桃花

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「這是我的！要報仇」

老K拿白曉燕開「地獄級玩笑」…白冰冰FB首發聲！　網讚：氣度超高

少爺兵掰！首批軍事訓練役下部隊　軍方揭「最大改變」

太早鬆綁口罩規定！　專家憂疫苗覆蓋率不足：應篩檢取代口罩

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝光　半個台灣變天溼答答

轎車逆向撞飛騎士「機殼瓦解」　各種事故畫面讓網嚇：超可怕

國際熱門新聞

巨鱷吞183公分同伴　他嚇：是可怕恐龍

愛犬被攻擊　男主人彎刀砍死美洲獅

超胸黑寡婦！　正妹Coser「繃爆戰袍」影片曝光

3天累計93架次共機擾台！美國務院聲明

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

小飛機墜米蘭郊外　8人全罹難

百萬網美跳水胯下多出「第三洞」

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

喀布爾清真寺爆炸　至少2死4傷

真子公主拒辦婚禮！小室圭恐一輩子都見不到德仁天皇

用網軍攻擊在野黨！　金寬鎮被捕

真子公主還有這筆錢！拒3800萬嫁妝早就留後路

「潘朵拉文件」外洩　揭多國35名政要貪腐秘辛

委內瑞拉貨幣「砍掉6個0」　100萬瞬間變1元

更多熱門

相關新聞

天堂文件爆「蘋果」境外避稅計畫

天堂文件爆「蘋果」境外避稅計畫

國際調查記者聯盟（ICIJ）公布《天堂文件》（Paradise Papers），公開權貴的金庫機密檔案，揭發涉嫌逃稅與私藏交易的名人和企業，點名包括運動品牌Nike、社交平台Facebook、蘋果電腦，以及美國總統川普女婿庫許納、英國女王伊莉莎白二世等大咖。文件更披露蘋果公司的境外避稅計畫，指2013年在愛爾蘭避稅遭查後，轉將大部分境外資金移至英屬海峽群島中的澤西島（Jersey），藉以規避數以千億美元計的稅款。

趙薇老公遭追債　年底還1千萬美元

趙薇老公遭追債　年底還1千萬美元

天堂文件　趙薇老公24億投資曝光

天堂文件　趙薇老公24億投資曝光

天堂文件：英女王投資高利貸公司

天堂文件：英女王投資高利貸公司

巴拿馬文件搜「台灣」有近2萬筆

巴拿馬文件搜「台灣」有近2萬筆

關鍵字：

國際調查記者聯盟ICIJ潘朵拉文件

讀者迴響

熱門新聞

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

澎恰恰參加台版《魷魚》名片電話真能打

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

台北女租屋一年臉部發黑！一聽嚇到搬走

醫認證：3動作治失眠！別想著「又要睡覺了」必試

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

星巴克10／4起連4天買一送一　

亞大3學生遭外送員飆罵　手機設拒接引衝突

綜藝人走光掀熱議！　黃子佼「冤吐金鐘現場實況」

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

巨鱷吞183公分同伴　他嚇：是可怕恐龍

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面