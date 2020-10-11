國民黨大門「石獅」眼珠被挖…　原主馬上來電討回！來頭驚人

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國民黨大門「石獅」眼珠被挖…　原主彭蔭剛馬上來電討回！來頭驚人

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▲▼國民黨,國民黨部,國民黨中央,八德路。（圖／記者徐政璿攝）

▲石獅眼珠被挖，國民黨中常委：風水不佳。（資料照／記者徐政璿攝）

記者許力方／綜合報導

國民黨中常委批評，位在八德路2段的中央黨部風水不佳，導致「歷任主席都失敗」，其中黨部大門前2隻鎮煞的石獅子「有眼無珠」，造成國民黨看不到未來方向，特地找人補上。不過，其實石獅的主人大有來頭，是香港首任特首董建華的妹婿、前中國航運董座彭蔭剛，他也突然表態，希望石獅物歸原主。

國民黨中常委江碩平日前批評，位於八德路2段的中央黨部大樓風水不佳，黨主席辦公室路沖，因此「歷任主席都失敗」，4年以來更動得太厲害，且大門前的一對石獅子眼珠還被挖走，「有眼無珠」造成國民黨看不到未來方向。為此，他已請來師傅打磨兩對眼珠裝填上，「兩個眼珠子放著，這不是很看嗎？」保護國民黨明辨是非、前途有亮。

國民黨內部近日卻傳出，石獅「有眼無珠」引發爭議後，彭蔭剛幕僚來電表態，若未來黨部搬家，希望石獅能物歸原主，黨部若要處理石獅須先徵得同意。經考究發現，1998年黨部大樓蓋好後，彭蔭剛熱心「寄放」石獅，馬英九2016年賣掉搬家，石獅也跟著搬遷放置大門，眼珠則依舊下落不明。

據了解，彭蔭剛和連戰國民黨榮譽主席連戰一家是世交，其父親彭孟緝曾任警備總司令，他也是香港第一任特首董建華的妹婿，來頭不小。

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▼國民黨中常委請人補上「石獅」眼珠，原主彭蔭剛討回。（圖／東森新聞）

▲▼國民黨大門「石獅」眼珠被挖…　原主彭蔭剛馬上來電討回。（圖／東森新聞）

▲▼國民黨大門「石獅」眼珠被挖…　原主彭蔭剛馬上來電討回。（圖／東森新聞）

▲▼國民黨大門「石獅」眼珠被挖…　原主彭蔭剛馬上來電討回。（圖／東森新聞）

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