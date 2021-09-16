燦樹攪局玉山山屋延遲4日開放　玉管處籲落實防疫登山新思維

▲玉管處推廣防疫登山新思維。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

全國疫情警戒至今維持第二級，玉山國家公園管理處表示，山屋原自10日起降載三分之一開放，但當天即遭遇璨樹颱風發布海上與陸上颱風警報，考量登山安全而啟動勸導山友下山、封閉入園措施；現颱風已遠離，登山步道及山屋經巡查整理後，於14日開放。

玉管處指出，在先前三級警戒期間除持續既定巡查工作，也進行山屋環境整理；在山屋重新開放之際，民眾應遵守無痕山林守則，將垃圾、廚餘及食物帶下山。

▲玉管處籲登山時遇上野生動物，應採「三不原則」。（圖／玉山國家公園管理處提供）

此外，由於警戒期間人類活動干擾變少，各地山林管理人員都拍攝到野生動物悠閒散步景象，與以往只能驚鴻一瞥的景況大相逕庭；玉管處提醒，在公路行駛時要減速慢行，避免撞傷或驚嚇到動物，若遇到野生動物請謹記「不接觸、不餵食、不干擾」的三不原則。

玉管處強調，在疫情警戒降級時期從事登山健行活動，應落實防疫指引的各項措施，這也是保護自己及守護家園的基本功；在疫情與生活交錯重整的時期，出發登山前請做好準備，進入山林後請落實防疫登山新思維，帶著尊敬與謙卑的心，踏著輕快腳步，重拾與環境共生的喜悅。



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