A11一蘭拉麵有確診足跡！北市證實：染Delta桃園女到過　急匡列17人

▲一蘭拉麵台北本店別館。（圖／記者黃士原攝）

記者袁茵／台北報導

台北人氣拉麵店「一蘭拉麵」15日下午臨時公告，接獲北市府通報，日前有確診者足跡涵蓋台北本店別館，因此9月15日至9月18日暫時停止營業，除了進行清消之外，同時安排所有出勤的員工進行PCR檢測。對此，台北市政府衛生局證實，有桃園市20多歲染Delta變異株的女性確診者足跡。

桃園市15日新增1例本土確診（案16213），為一名20多歲女性，曾打過一劑疫苗，9月12日出現輕微流鼻涕、頭暈症狀，9月14日因工作需求篩檢確診，Ct值14，經快速定序確認感染Delta變異株，感染源待釐清。

一蘭拉麵15日下午2點51分在臉書專頁公告，接獲政府通報，日前深夜營業時段有確診者足跡涵蓋台灣台北本店別館（信義區新光三越A11），即日起遵守政府之所有防疫指引進行清消作業，9月15日至9月18日暫時停止營業，同時安排所有出勤的員工進行PCR檢測。

對此，台北市政府衛生局疾管科長張惠美接受《東森新媒體ETtoday》電訪時證實，今天收到桃園市政府確診案例（案16213）有在北市足跡，因此第一時間緊急通知業者進行消毒，該店於15日中午12時停業並清消，從15日中午至18日中午閉館停業3天，18日中午恢復營業後至29日中午前停止內用、改成外帶。

關於目前匡列狀況？張惠美提及，由於該店在服務時有做防護，且接觸時間僅只有點餐、短暫送餐，所以目前是安排17名員工做自我健康監測與採檢。

▼一蘭拉麵別館有確診足跡。（圖／翻攝自一蘭拉麵臉書粉專）