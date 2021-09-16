餐酒館遭突擊！女公關說沒陪酒：他是我男友...只講得出姓露餡

記者洪靖宜／高雄報導

警方接獲檢舉一間餐酒館違反防疫規定，進入店內發現約有10多桌，其中沙發區3桌，有沈姓負責人與2名女子分別陪同喝酒，不僅未落實梅花座，也沒有確實使用隔板區隔，其中一女還辯稱顧客是男友，卻連名字都叫不出來，當場被警戳破謊言，依法對負責人開單舉發，函請市府相關局處依法裁罰。



▲苓雅警深夜突擊餐酒館稽查，不僅未設好隔板，又有女子陪在旁喝酒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄自強三路某餐酒館遭檢舉疑似有違反防疫規定，警方選在15日深夜時突擊該店，進入店內實施防疫稽查時，正值營業時間，店員看到警察來才開始急急忙忙將隔板搬上桌，而店內沙發區有3桌客人，約有10餘名顧客，分別由39歲的沈姓負責人與20歲的林姓女子、35歲的洪姓女子，分別坐3桌接待顧客，在旁一同飲酒。

▲深夜突擊餐酒館稽查，看到警察才趕緊把隔板拿上來 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

其中一桌面對警方詢問時，男子辯稱女子是「朋友」，而這名林姓女公關也向警方稱，自己非陪侍，而是與一群朋友到店內消費，更謊稱旁邊的男子是男友，但在警方詢問坐在一旁男子的姓名時，但林女卻只講得出姓，名字卻叫不出來，面對警方一連串的提問，更是支吾其詞，無法回答，當場遭警方戳破謊言。

另外一桌則是由沈姓負責人招待，她也強調自己沒有作陪，但座位沒有梅花座沒有隔板，也超過人數，且經查該店雖登記為餐酒館業，但現場沈姓負責人及2名公關陪同飲酒，已違反防疫規定，警方對沈姓現場負責人，依違反《傳染病防治法依》法開立舉發單予以舉發，並依現場蒐證及調查等相關事證資料，函請市府相關局處依法裁罰，並建請執行斷水斷電。

時間對我們來說完全沒用！

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