北市22日校園BNT開打！93％學生願在校接種　柯文哲提5點注意事項

記者袁茵／台北報導

台北市即將於9月22日進行校園施打BNT計畫，台北市長柯文哲15日表示，目前有93％學生願意在學校施打，要提醒學生5點打BNT疫苗的禁忌和注意事項。

針對校園疫苗部分，柯文哲指出，現在北市147家高中職、國中、特教學校、外僑學校和五專等，會開始與台北市立聯合醫院7大院區、31家合約醫院，加上診所等做配對，並約定於何時開打疫苗。基本上每個注射點需配有4人，包括1個醫生、3個護理師，而志工則不固定。

柯文哲指出，由於學生都屬於18歲以下，所以有發家長同意書，目前有超過93％學生願意在學校施打，1.3％學生想到醫院，剩下還有一些尚未回傳。而台北市政府則補充，無意願及未繳回人數7420人，比例為4.9％。

關於接種BNT疫苗的禁忌與注意事項，柯文哲提到，第一點，對疫苗有過敏者不要施打；第二點，由於BNT尚未開放混打，所以接受過其他廠牌疫苗者也不建議接種；第三點，之後學生還要打流感疫苗、國中女生施打HPV，由於接種疫苗間隔時間建議至少7天，與其他疫苗的接種間隔至少14天，「沒理由同天打好幾種疫苗，自己要小心。」

柯文哲說，第四點，如果學生有急性疾病的話，等病情穩定之後再接種；第五點，而免疫功能低下者或孕婦，得由醫生先做評估。

最後，關於疫苗假部分，柯文哲表示，按照中央規定，可以從施打當天再增加2天假，因此總共有3天的疫苗假，但「我覺得如果好好的，還是乖乖上課，不要趁機開溜，所以可以放，但不鼓勵放。」

台北市政府今天下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對BNT校園接種規劃、中秋烤肉規範說明引爭議、柯文哲質疑中央疫苗採購毫無規劃、柯文哲批評中央想讓全民打2劑高端疫苗等議題做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）