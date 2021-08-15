▲中元祭限定！太平海港山城見學21日登場，走讀基隆西岸山城。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市太平山城地方創生駐地工作站「太平山城藝棧」將於8月21日舉辦「太平海港山城見學」，一整天滿滿精彩的活動，邀市民從清法戰爭歷史出發，走讀基隆西岸及太平山城；或由基隆北管藝陣文化講座，看中元祭典和北管團相輔相成的關係，活動即日起開始線上報名，為符防疫需求名額有限。

都市發展處長徐燕興表示，為落實基隆港城丘特色，市府在東西岸辦理各項串連工程─東岸的希望之丘豎梯工程、西岸的太平國小再利用工程即將完工，同步也啟動地方創生及社區營造的工作。今年更與臺灣藝術大學合作，於中山一路189巷43號建立太平山城藝棧工作站，希冀透過整理山城閒置空間，打造「牽起人際網絡」的平臺，透過社群進駐辦理創意行動，吸引人們前來體驗山城特色生活。

鷄籠中元祭是台灣重要民俗祭典活動，以中元普渡為核心，涵蓋相關民間宗教儀式與官方、民間的周邊藝文活動；中元祭典融合佛、道教科儀，象徵慎終追遠，以賽陣頭取代打破頭，具有和解、共生、共存之意，在時代更迭變化中傳統逐漸簡化，市府希望市民朋友藉由認識在地故事，一起發現更多創生可能。太平山城藝棧結合基隆市一年一度中元盛會，於中元祭前夕辦理「山海之巔-從清法戰爭出發來看罾仔寮前世今生」「民俗匯流-基隆與大溪的民俗祭典與藝陣文化」，以讓更多朋友認識山城歷史紋理與故事、了解在地特色藝陣文化，也促進市民開啟跨世代對話與情感鏈結。

都市發展處表示，除了邀請基隆市文資守護隊長張蔭昌老師、守護員許美策老師，從清法戰爭、雞籠中元祭出發，走讀基隆西岸及太平山城外，亦邀請文史工作者布拉德老師、大溪同人社余銘揚老師分享中元祭與藝陣文化的緊密關係。「太平海港山城見學」活動將逐一談究傳統盛事背後的歷史文化，讓市民領略基隆市的深刻與多樣。

本次活動歡迎市民踴躍報名參加，如對於本活動有任何疑問或對太平山城藝棧相關計畫有意了解的各界市民朋友，均可積極聯繫太平山城藝棧駐地工作站人員，市民朋友可電洽駐地人員黃小姐02-24288191，「太平山城藝棧」位於中山一路189巷43號，營運時間為每周二至周日9時至17時或於臉書搜尋「太平山城藝棧」，一起參與基隆改變。

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