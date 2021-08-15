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瑜珈狼師從背後摟抱…女學員崩潰提告！加碼爆出「2同學也受害」

▲▼示意圖,運動,瑜珈,健康,居家,健身,保健（示意圖／123RF）

▲包姓瑜珈老師性騷女學員，遭判處拘役50日，另得賠償對方10萬元。（示意圖／123RF）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆一名包姓瑜珈老師2019年11月間於教室後陽台摟抱女學員花花（化名），藉此騷擾得逞。刑事部分，一審被依意圖性騷擾判處拘役50日，得易科罰金5萬，全案上訴高等法院中。民事部分，花花另求償20萬精神撫慰金，日前基隆地院審理後，判包男賠10萬元為適當，可上訴。

判決指出，2019年11月7日晚間7時許，包男趁花花獨自一人於瑜珈教室的後陽台拿取瑜珈墊時，先是從後方，將雙手搭在花花肩膀上，並以胸部緊貼花花後背，以此方式熊抱，接著他見花花嚇到轉身大喊「幹什麼！」，竟上前順勢摟抱。事後，花花內心感到相當不舒服，決定報警處理，全案因此曝光。

包男否認犯行，辯稱自己平常習慣幫學生拿瑜珈墊，當天花花的瑜珈墊被壓在最下面，且陽台很窄，他只是站在花花後方，輕拍花花肩膀說借過，要至前方幫花花拿瑜珈墊，不知為何花花要大叫，還往後撞他胸口，而他擔心花花頭部會撞到他的鼻子，更將手舉起到花花肩膀位置，並沒有熊抱對方。

惟法官查出，案發後包男曾打給花花，但電話未接通，隨後花花便傳訊斥責包男「你不要跟我說你是在開玩笑的？」包男則主動道歉，並表示會自行離開瑜珈教室。

花花的同學也指稱，花花案發後情緒非常不穩定，睡不太好，有在服用藥物。此外事發後，另有2名同學出面表示，自己也遭到包男性騷擾。

一審基隆地院刑事庭認定，若包男無騷擾行為，何須道歉，且根據花花指證、同學們說詞以及對話紀錄，足認包男犯行，審酌後依意圖性騷擾，判包男拘役50日，得易科罰金5萬，全案上訴高等法院中。

花花另提民事賠償，主張自己因受到包男的騷擾，精神受有莫大痛苦，要求包男賠償20萬元精神撫慰金。然而，民事庭審理期間包男仍是否認花花說詞。

基隆地院認為，包男有刑事判決在案，性騷內容屬實，審酌兩造學歷、財力、收入狀況，以及花花的精神痛苦程度，最終判包男賠償10萬元為適當，全案仍可上訴。

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