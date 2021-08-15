基隆疫苗41.3%涵蓋率第三　林右昌：超前蔡總統要求提早達標

▲基隆疫苗41.3%涵蓋率本島第三，林右昌：超前蔡總統要求提早達標。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府團隊與全體市民齊力合作之下，目前全市的疫苗涵蓋率已突破4成，在本島縣市中名列第三，65至74歲間長者的疫苗施打率在本島各縣市名列第一，其餘年齡層的施打率也都名列前茅，市長林右昌特別感謝市民配合以及醫護同仁的努力。

基隆市政府指出，根據中央疾管中心的統計，截至8月13日為止，基隆市疫苗涵蓋率已達到41.3%，在本島縣市中名列第三，至於65至74歲的長者疫苗施打率達83.34%，在本島各縣市名列第一，75歲以上長者施打率74.84%排名本島第三，50至64歲民眾的施打率也排名第六。

▲基隆疫苗41.3%涵蓋率本島第三。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，總統蔡英文曾要求全國的涵蓋率在7月底要達到25%，基隆市不僅提早達標，還大幅超前。他強調，能有這樣的成果，除了要感謝所有配合疫苗施打的市民朋友，也要感謝第一線辛苦的醫護人員以及協助防疫工作同仁，才可以讓本市的疫苗施打又快、又順、又便民。

林右昌再次重申，現階段疫苗施打還是對抗新冠肺炎病毒最有效的方法，請大家還沒上1922平台預約的儘快完成預約，一起為建立社區疫苗防護鏈努力！

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