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鷄籠中元祭主燈「太上老君騎青牛」點亮　光耀港都符佑基隆

▲鷄籠中元祭主燈「太上老君騎青牛」點亮 光耀港都符佑基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鷄籠中元祭主燈「太上老君騎青牛」點亮，光耀港都符佑基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

傳承167年辛丑「鷄籠中元祭」活動已正式登場，主辦單位11日晚間在海洋廣場舉辦開燈儀式，基隆市長林右昌與輪值主普的李姓宗親會一同點亮「太上老君騎青牛」主燈開燈儀式，由傳統的北管演奏揭開序幕，林右昌在主持點燈儀式前，特別肯定李姓宗親會的創意，包括主燈設計以及以符祈福的裝置藝術，透過他們的用心跟裝置藝術，相信可以為基隆跟全台灣的人民祈福。

▲鷄籠中元祭主燈「太上老君騎青牛」點亮 光耀港都符佑基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鷄籠中元祭點亮主燈「太上老君騎青牛」。

近日有媒體引用網路大數據針對「22縣市疫情應對好評影響力調查」進行分析，林市長在「防疫策略」項目獲得北部第二高分。林右昌受訪時表示，這都要感謝市民以及全體的醫護、防疫人員，這個成就屬於大家，他並強調目前國際疫情仍然嚴峻，雖然這波本土疫情稍微趨緩，但大家還是要繼續努力堅持下去。

林右昌指出，基隆市的防疫策略能夠獲得市民的肯定，應該是疫苗打得快、市場管得緊，再加上確診+0也是北北基桃首都圈最早，另外包括疫情控制、疫苗施打是讓民眾安心、不用傷腦筋，不僅是市民的期待，也是所有縣市首長共同努力的目標。

林右昌一再重申台北、新北的疫情能夠控制，全台灣的疫情才能夠控制，他也衷心期待雙北的疫情能夠早日＋0，而且一直＋0，因為這就表示本土疫情真的是到了尾聲。

▲鷄籠中元祭主燈「太上老君騎青牛」點亮 光耀港都符佑基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼鷄籠中元祭以符祈福裝置藝術，光耀港都符佑基隆。

▲鷄籠中元祭主燈「太上老君騎青牛」點亮 光耀港都符佑基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

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