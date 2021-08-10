外籍女看護跨國網戀陷騙局　警及時阻匯保住27萬血汗錢

記者郭世賢／新北報導

詐騙不分國界！來台一名33歲印尼籍看護受雇新北市瑞芳區，透過微信與自稱同國籍男子並交往，近日對方宣稱有貴重禮物送給她，但寄運國際包裹需繳保證金27萬餘元，被愛情沖昏頭的女看護6日上午，到銀行準備把自己打工的存款匯出，行員發現異狀，通知警員及時阻詐，保住血汗錢。

▲印尼籍女看護跨國網戀陷騙局，瑞芳警及時阻匯保住27萬血汗錢。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方到場則向女看護苦口婆心解釋，網路交友詐騙是詐騙集團常用的手法，等被愛情沖昏頭時，對方便藉故騙錢，根本沒有網路男友所說的包裹，現金匯出去後，對方變直接失聯，並拿出相關案例說明，女看護才恍然大悟自己遭到詐騙，感情被騙差點連積蓄也被騙。

據了解，女看護數個月前使用通訊軟體「微信」時，一名貌似溫厚老實的中年男子，稱自己也是印尼人並在從事媒體業，主動加她好友，之後對方常對其噓寒問暖，女看護便陷入網路虛擬戀情；近日男友突然說寄了有現金、首飾等貴重物品的包裹到台灣要送給她，沒想到卻在印尼被扣住，需要繳交27萬多元保證金才可領取。

▲警方到場則向女看護苦口婆心解釋，網路交友詐騙是詐騙集團常用的手法。

同時MAIL也收到領取郵件通知及流程的全英文郵件，認為應該是真的不疑有他，導致被愛情及利益沖昏頭她8月6日10時才會想到銀行依男友指定帳戶匯款。

瑞芳警分局長陳忠龍呼籲，對於網路交友要謹慎，「高富帥（白富美）」、「滿口甜言蜜語」、「報酬率過高」、「強調無風險」、「不用付出努力」、「商業模式複雜」、「高人頭佣金」、「急著成交」為此類假交友投資詐騙話術；小心求證為防詐不二法門，有任何疑問都可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話即時查證，更不要任意匯款一但交易，養老金、血汗錢就回不來了。

美麗最大的祕密

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