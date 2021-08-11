ATM驚現「被裝側錄器」！外籍盜領兵團攻台　密碼外流恐遭盜刷

記者郭世賢／基隆報導

基隆市上海商銀基隆分行一台ATM提款機插卡槽，疑遭2名外籍人士放置側錄裝置鐵片，因無法插入金融卡，行員巡檢時發現報警追查，所幸因ATM提款機插槽卡住，無法插入金融卡，未側錄持卡人帳號密碼等個資，目前尚未接獲被害人、信用卡資料被盜或者被盜刷報案，警方目前追查中。

▲基隆ATM遭入侵裝側錄器盜帳密，警鎖定涉案2外籍人士追查中。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市仁二路上海商銀基隆分行2日上午11時許，行員巡檢ATM提款機時，發現其中一台ATM提款機插槽，疑似遭人放進內含電路、晶片的鐵片側錄器，經通報警方查扣，疑似用來側錄持卡人提款卡個資，盜領的ATM提款機側錄裝置。

基隆警方案發當天，即通報各分局派出所查察金融機關所有ATM提款機，並無類似側錄裝置，並另通報刑事局。經警方調閱監視器，清查出2名外籍犯嫌，趁深夜將側錄裝置插進ATM提款機插槽，犯案後搭計程車離去，兩人均使用手機易付卡聯繫，犯案後立即換人頭易付卡，設下通訊斷點，讓警方無法追緝，不排除幕後有集團操控。

▲基隆市上海商銀基隆分行一台ATM提款機插卡槽，疑遭2名外籍人士放置側錄裝置鐵片。

上海商銀表示，遭放置側錄器的ATM提款機插槽，被放置鐵片後，就無法插入金融卡，經稽核，期間並無交易紀錄。由於該側錄器鐵片在第一時間就被警方帶回，目前無客戶遭盜領。

基隆警第一分局副分局侯興龍提醒民眾，於提款時留意有無與提款機無關之裝置、設備、反光鏡，或有無其他可疑人士徘徊，遇有疑慮應立即向金融機構員工反映或報警處理，以免造成損失。

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