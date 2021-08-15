▲基隆市府斥資1400萬購16輛幼童專用車，守護幼童安全上學環境。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府重視幼童上下學交通安全，昨（14日）舉辦幼童專用車駕駛及隨車人員安全教育及CPR講習，協助幼兒園及培育訓練優良駕駛。為了解決家長接送問題，本市私立及非營利幼兒園汰換8輛幼童專用車及新添購8輛幼童專用車，投入總經費共計1400萬元，其中市府自籌553萬，全力打造安全上學環境！

今年因應新冠肺炎疫情防疫所需，基隆市府除加強督請幼童車做好防疫及消毒工作，亦分發「本車已消毒」貼紙給各幼童專用車，提醒駕駛做好消毒工作，讓家長安心，在駕駛安全訓練上以分組分流方式辦理，減少群聚交互感染機會，課程期間學員與講師互動熱烈，講師分享內輪差等實務事故案例，讓駕駛皆有身歷其境之臨場感受。

▲要求各園所務必遵守幼童專用車防疫規定，司機、隨車人員及幼童均須全程配戴口罩。



教育處表示，要求各園所疫情期間務必遵守幼童專用車防疫規定，司機、隨車人員及幼童均須全程配戴口罩，座位應固定及採梅花座，車內應備有消毒設備落實清潔及每梯次載送後消毒等防疫措施，教育處也將納入訪視重點，確保幼兒健康安全。

教育處長林祝里表示，為維護幼童上下學安全，不論是幼童車的汰換暨新購及幼童專用車駕駛及隨車人員安全教育講習都將持續積極辦理，讓本市幼兒都能安心上學。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

16年前旗津海域無名女屍 警靠「2條辮子」助返家

鷄籠中元祭主燈「太上老君騎青牛」點亮 光耀港都符佑基隆

ATM驚現「被裝側錄器」！外籍盜領兵團攻台 密碼外流恐遭盜刷

外籍女看護跨國網戀陷騙局 警及時阻匯保住27萬血汗錢

核二廠主蒸氣機跳機！控制室38年沒錄影 立委轟：移椅子肇禍離譜