▲基隆新12景由你決定，攝影創作網路票選活動開跑。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

第4屆「美麗基隆」攝影創作比賽，今年以「A city full of」為主題，廣邀民眾用照片來說故事，帶領更多人一同發掘、體會基隆之美。為選出「最能代表基隆特色的新12景」，觀銷處特別企劃網路票選活動，期間自8月16日中午12時至9月10日止，歡迎民眾踴躍上網參與投票。

觀銷處長曾姿雯表示，本屆攝影比賽分為攝影專業組及網路玩家組，徵件期間自6月29日至7月31日止，攝影專業組共徵得476件作品，經第一階段初選會議，由評審依作品水準共同評選出88件入圍之優秀作品。依據入圍作品之拍攝地點及主題，分類出基隆的24個「景」，包括外木山、正濱漁港、中正公園、阿根納造船廠、和平島、基隆燈塔、球子山燈塔、潮境公園、八斗子漁港、望幽谷、大坪海岸、海洋廣場、基隆港、基隆中元祭、基隆廟口、原住民舞蹈慶典、基隆波浪街、中山陸橋、旭丘山坡白色教堂、仙洞巖佛手洞、崁仔頂漁市場、暖暖溪河濱步道、百年防空洞、田寮河岸。

曾姿雯說，票選活動自8月16日中午12時起至9月10日止，歡迎民眾上網投票選出心目中最具代表性的「基隆新12景」，賦予基隆新的風光景色。而就算不是攝影達人也不用擔心！本屆活動亦開放一般民眾參與攝影玩家組的投稿，此次攝影玩家組共徵得474件作品，票選前50名之玩家作品，前25名可以獲得獎金1000元，後25名可以獲得獎金500元。參與網路投票者，也有機會獲得手機用三合一廣角鏡頭、多功能轉接頭及網美最愛用的環形補光燈等多項好禮。

你心目中最具代表性、最印象深刻的基隆在哪裡呢？哪張作品最能讓你想起基隆的故事?趕緊在投票期間投下你最喜歡、最能代表基隆的景點及作品，一同共襄盛舉並抽好禮！相關資訊請上網搜尋「美麗基隆」官網，詳閱相關抽獎活動訊息。

美麗最大的祕密

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