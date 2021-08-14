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16年前旗津海域現「2條辮子」無名女屍　許耀彬重啟比對助返家

▲16年前旗津海域「2條辮子」無名女屍 許耀彬重啟比中身分助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲16年前旗津海域「2條辮子」無名女屍，許耀彬重啟比中身分助返家。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

16年前高雄旗津海岸發現1名無名女屍案，身體腫脹腐爛，無法採證辨識，埋葬無主墓區長達16年。基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬重啟調查，比對出61歲的失蹤陳女，頭髮綁有2條辮子，與無名屍特徵相近，循線找到她的家人確認身分。因家屬無力遷葬，經由中華民國善願愛心協會協助免費起掘、火化，並辦了一場遲了16年的告別式。

「沒錯，我失蹤的妹妹頭髮有綁2條辮子，跟你說的一樣！」基隆警第一分局第三組組長許耀彬查尋1件2005年在高雄旗津海岸發現的無名女屍案，當時女屍因長期浸泡海水，身體腫脹腐爛，身上又無遺留證件、飾物及可識別之物，調閱監視器也無所獲，於是以無名屍公告協尋，因無人認領，由高雄市政府以「編號254無名氏之墓」立墓碑，埋葬於高雄市燕巢區深水山無主墓區長達16年之久。

▲16年前旗津海域「2條辮子」無名女屍 許耀彬重啟比中身分助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警第一分局第三組組長許耀彬查尋1件2005年在高雄旗津海岸發現的無名女屍案。

許耀彬組長於2021年3月間，比對出失蹤女子陳女（49年次）頭髮有綁2條辮子，與無名屍特徵相近，於是重啟調查，案經採集陳女家屬檢體送法務部法醫研究所比對DNA，結果吻合，確認該無名屍就是失蹤長達16年的陳女，2021年5月12日再經高雄地檢署檢察官確認身分，開具相驗屍體證明書，順利為「編號254無名氏」正名。

陳女順利正名後，因家屬家境貧困，無力辦理遷葬，經家屬同意，許組長再轉介「中華民國善願愛心協會」協助免費殮葬，案從分析、送驗、調取資料、開庭及遷葬申請，於2021年8月11日終於走完所有程序。

▲16年前旗津海域「2條辮子」無名女屍 許耀彬重啟比中身分助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲家屬對許組長表達感謝，讓離家16年的陳女有名有姓，不再是無主孤魂。

善願愛心協會理事長郭志祥帶領志工專程南下，在志工誦經及法師超渡引魂、祭拜下，在高雄燕巢無主墓區為陳女起掘、火化，並舉辦了一場遲了16年的告別式，後再由志工一路誦經陪著家屬，護送陳女骨灰至燕巢樹葬區樹葬，並致贈家屬2萬元慰問金，當完成陳女殮葬安奉告別儀式後，家屬特地致電向許組長表達感謝，感謝讓離家16年的陳女有名有姓，不再是無主孤魂，彌補了家屬心中最大的遺憾。

▲16年前旗津海域「2條辮子」無名女屍 許耀彬重啟比中身分助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼善願愛心協會志工專程南下，將無主墓區為陳女起掘、火化，舉辦了一場遲了16年告別式。

▲16年前旗津海域「2條辮子」無名女屍 許耀彬重啟比中身分助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

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