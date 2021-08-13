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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中撇3+11是破口！陳其邁：要看疫調曲線　「但我還沒看到」

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁13日宣布，將提升高雄港埠防疫措施。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日澄清，放寬機組員檢疫期「3+11」政策非破口，13日又秀出4張圖還原時間軸，仍不認破口說。對此，高雄市長陳其邁表示，應從流行曲線圖判斷，不過還沒看到資料，他也宣布，將提升高雄港埠防疫措施，因為目前防堵Delta病毒才是最大挑戰。

陳其邁認為，應從疫調流行曲線圖判斷，「但我沒有看到中央的資料」。他表示，地方政府工作就是區域聯防，地方政府彼此之間、或和中央彼此合作，落實防疫措施，是現階段面對疫情的挑戰中最重要的事。

▲▼8/13指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中強調「3+11」非破口。（圖／指揮中心提供）

陳其邁另指出，針對高雄城市的特性，因應港口、空港出現境外移入個案，從過去6月時境外移入個案都是英國變種或其他，七月開始也發現大概病毒株，種類有8例印度變種株，都是居家檢疫期間發病。

陳其邁表示，Delta病毒逐漸成為亞洲周遭國家競爭力強的病毒，高雄將針對港埠防疫升級，包括防疫旅館人員未接種疫苗者，每7天自費快篩，由市府衛生局提供試劑，另高雄集中檢疫所工作人員也希望加快疫苗接種及快篩服務。

此外，港埠分公司引水人每周1次快篩，也希望海巡署第一線人員接種率以100%為目標，因為會在海上接觸外國人或境外入境人員；外勞、仲介、翻譯、防疫巴士等落實防疫訓練，每周居家快篩1次；防疫計程車防疫工作和防疫訓練也持續加強。

陳其邁強調，預防Delta病毒自境外移入，是現在台灣疫情於社區清零後的最大挑戰，所以高市府面對漁工、移工或境外移入空海港等，會全力提升防疫標準，預防病毒進入社區。

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