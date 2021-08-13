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柯文哲「1句話」評價帛琉打疫苗　鄉民驚：有道理！突破陳時中盲腸

記者邱晟軒／綜合報導

台帛旅遊泡泡首發團最快明（14日）出發，由於旅客返台僅需落實「5+9」加強版自主健康管理，當地又能提供3種疫苗施打引熱議；不過，台北市長柯文哲今（13日）卻認為，買疫苗回來打就好，不解為何疫情期間還要放寬旅遊泡泡來「錦上添花」。消息曝光後，引發鄉民驚呼，「突破陳時中的盲腸！」

針對台帛旅遊泡泡重啟，柯文哲今在記者會上直言，不曉得去帛琉旅遊的目的是什麼，如果是出國打疫苗的話，「那乾脆把疫苗買回來打就好了，不曉得為什麼要這樣去一趟。」

▲帛琉泡泡綠色通道。（圖／桃機公司提供）

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▲台帛泡泡本周六重啟。（圖／桃機公司提供）

柯文哲認為，疫情期間的放寬措施應該是以民生必需、涉及社會運作領域優先鬆綁，「如果是錦上添花，恐怕還是要小心」。他同時吐槽台帛旅遊泡泡，「要不要把專家會議的會議記錄拿出來看一看？」

針對柯文哲建議直接向帛琉買疫苗回來施打，消息傳到PTT八卦板後引發熱議，「欸有道理欸」、「笑死，突破陳時中的盲腸」「怎麼不早講！這態度很不健康」、「又突破盲腸了」、「台灣人好可憐，自己不夠搞到國民要出國旅遊打疫苗」、「本來就該買回來」；不過也有網友持反對意見認為，「從台灣角度看當然是買回來最好，但帛琉又不是為了幫你打疫苗，人家是為了觀光好嗎？」。

▼帛琉泡泡綠色通道。（圖／桃機公司提供）

▲帛琉泡泡綠色通道。（圖／桃機公司提供）

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