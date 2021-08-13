境外大爆發！5人打完2劑疫苗「廠牌全曝光」　鄉民驚：早晚被攻陷

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（13日）宣布，國內新增14例境外移入病例，其中10人無症狀，創5月本土疫情爆發及邊境加嚴管制後單日最多紀錄。消息曝光後，立刻引發許多網友嚇傻驚呼「境外這麼多真的守得住嗎？」、「境外大爆發！破口又來了？」

指揮中心今表示，新增14例境外移入個案，為7例男性、7例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(杜拜)(案15929)、美國(6例：案15932、15935、15937-15939、15944)、柬埔寨(2例：案15933、15934)、中國(案15936)、越南(案15940)、印尼(案15942)、印度(案15943)及泰國(案15945)入境，入境日介於7月30日至8月11日。

境外移入爆增14例的消息曝光後，引發許多網友驚呼，「境外大爆發！破口又來了？」、「境外是發生什麼事？」、「說境外沒差的是失憶了嗎？忘記五月怎麼爆的嗎」、「境外14有點怕」、「有夠可怕，境外怎麼這麼多」、「境外這麼多真的守得住嗎？」、「這麼多境外，早晚被攻陷！」

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▲8/13境外移入確定病例病毒定序。（圖／指揮中心提供）

境外移入確診個案中有5名在國外打過2劑疫苗，但完成打過第二劑超過14天的只有2位。莊人翔公布接種疫苗廠牌，分別是4名BNT、1名莫德納。不過，陳時中也補充說明，不能用這數字來看疫苗品牌防護效果，因為進來的人母數不同，防護力看起來也會不同，無法看出全貌。

至於何以境外移入病例突然大爆發？陳時中表示，確實是疫情爆發以來後最多的境外移入人數，推論「可能跟暑假假期有關，更多人從更多國家返台。」

▼ 0813今日確診病例。（圖／指揮中心提供）