區公所通知沒資格領紓困金　失業男大爆走「持磚頭狂砸ATM」

▲旗山失業男因領不到紓困金，持磚頭砸ATM。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

因疫情影響，高雄市旗山區一名莊姓男子已失業2個多月，生活幾乎零收入，日前又接獲區公所通知，紓困補助金申請資格不符，他氣得拿磚頭怒砸郵局ATM洩憤，全案依毀損罪嫌送辦。

▲▼ATM螢幕碎裂。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，這起案件就發生在11日上午8點，一名41歲莊姓男子竟拿磚頭猛砸ATM，導致螢幕碎裂，誰知轉身離開後，恰巧遇到轄區巡邏員警，犯案後短短30秒內就被當場逮捕。

警方調查，莊姓男子平日仰賴打臨工維生，因受疫情影響，已經2個多月都沒工作，存款漸漸見底，日前又接獲區公所通知，因家人已申請類似補助，因此他所申請的防疫紓困金資格不符，氣得想要砸東西洩憤，所以一大早就拿著準備好的磚頭，鎖定家附近的郵局ATM。

▲▼失業男砸完ATM，轉身就遇到巡邏警察。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到，就在轉身離去時，剛好遇到巡邏員警，從砸ATM到被逮捕，只花了30秒的時間，就立即被帶回偵詢，全案依毀損罪嫌移送偵辦。

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