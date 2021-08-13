小鮮肉脫了！全裸放送大肌肌拍月曆　最萌反差：怕鋼盔扣下巴

▲有好身材，曾經是英雄實況主的陳昱程被台灣愛滋病學會邀請拍攝猛男月曆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

當兵的人應該有帶過鋼盔，班長總是會要求鋼盔扣要扣緊、扣好！不過對於曾經幫台灣愛滋病學會拍攝公益月曆的「12月猛男」陳昱程來說，卻是一段很尷尬的回憶，因為當初要入伍的前九天，他選擇整形下巴，所以入伍後一度很擔心扣緊鋼盔扣會不會造成下巴變形，還好技術性地「往下一點點」，讓他度過尷尬時期。

2020年幫忙台灣愛滋病學會拍攝猛男月曆，擔任12月猛男的陳昱程，今年25歲的他，曾經是手遊的英雄實況主，有著帥氣外表，以及八塊肌的好身材，被稱為「高雄蔡旻佑」，足見他的帥度，而且他也顛覆遊戲都是肥宅男的印象，所以他在IG裡頭也小有名氣，有超過4萬人追蹤。

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▲台灣愛滋病學會2021年12月曆猛男陳昱程，表示當兵時有件事讓他很尷尬害怕 。（圖／陳昱程提供）

談起去年拍攝月曆，全裸上陣的心情，陳昱程說：「這值得去做的事情，而且拍攝時會做很多保護措施，現場也沒有別人，所以也沒有什麼好害羞的」。不過他也意外透露，有件事比全裸還尷尬，就是他在入伍的前九天，跑去進行下巴整形手術，所以在手術後一度擔心當兵前不適合做這件事，因為操練時候會要求「戴鋼盔」，然後聽說班長都會要求「鋼盔要戴好，帽扣也要扣緊、扣好」，第一時間就想「完蛋了，是不是沒有辦法做這件事情，後來就發現稍微就有個位置，稍微把它調整下面一點點，不要說整個尖端的地方很緊繃去勒」。

不過鋼盔的帽扣真的會影響剛整形好的下巴嗎？詢問國內知名整形醫師邱浚彥，他一聽就笑了，表示「不可能」，因為現在使用的材料上，對於下巴覆蓋的層面比較寬一點，就是為了要減少邊緣感，第二個就是會用骨釘去做固定，所以即使有碰撞或是加壓，都不會有影響。

▲台灣愛滋病學會2021年12月曆猛男陳昱程，表示當兵時有件事讓他很尷尬害怕 。（圖／陳昱程提供）

