　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屁孩組吸血集團7天利息20%！沒錢還先毒打　再嗆：帶上山剁腳

▲警方拘提許嫌及4名成員到案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方拘提許嫌及4名成員到案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

年僅23歲的許姓男子，號召8、9年級生幫他做事，經營地下錢莊及高利貸，由於他經營的小額高利貸利息高得嚇人，短短一周利息就高達20%，如果被害人無力償還，就會被暴力討債，已有不少受害者，警方成立專案小組終於在這個月抓到許姓主嫌及4名小弟，並持續擴大追查。

▲警方拘提許嫌及4名成員到案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方拘提許嫌及4名成員到案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄一名23歲許姓男子經營地下錢莊及高利貸，常以宮廟作為據點，號召8、9年級生10餘名小弟幫他做事，使用網路通訊軟體創立群組，作為聯繫及指揮操縱訊息使用，由於他經營的小額高利貸利息高得嚇人，像是有被害人控訴，短短一周利息就高達20%，如果無力償還，即糾眾持械圍毆、施暴索債。

警方接獲線報，許嫌等人就曾於去年間因感情及債務糾紛，夥同林姓男子等人，於高雄市三民區復興一路附近，持球棒及徒手毆打被害人，造成劉姓被害人身上、手腳多處瘀挫傷。另外，另一名林姓被害人也曾因向許嫌借高利貸未按時還款，遭人持球棒及徒手毆打，還被恐嚇如未按時還款「要帶到上山剁腳。」

該討債集團成立約一年多，刑事警察局南部打擊犯罪中心與高雄市政府警察局三民第一分局、鹽埕分局成立專案小組，經長期追查，分析掌握犯嫌駕駛之相關車輛及可能藏匿處所，待時機成熟後，即於3、4日兵分多路，搜索、拘提許嫌及年紀約20至28歲的4名成員到案，查扣毒品、手機等證物，全案將持續擴大追查。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

未婚產子誆嘔吐物包一包！爸媽把孫當垃圾丟　一家3口下場出爐

出獄男夜市賣玉米突失聯！友登門驚見陳屍租屋處　將解剖查死因

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
英系立委喊話「全民免費領5倍券」　行政院回應了
快訊／謝宜真失聯48hrs！現場再爆土石流　臨時指揮所被沖走
朋友從3樓丟手機！成大碩生「沒接到」尋找身亡　相驗死因出爐
免費領5倍券「紓困900萬人不會全納入」　排除條件曝
美國驚現「致命病毒」！4人染病2死　感染源不明
快訊／蔡昌憲當爸了！　空姐愛妻生下「小菜包」
別帶檳榔到這國家！　中國領館罕見點名「台灣同胞」：多人被捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

郎咧？金門外海驚見五星旗幽靈船　疑觸礁擱淺卻不見漁民人影

超兇奶球+螞蟻仙女狂吸金！男人們暈船瘋投資　挨詐見真身超崩潰

快訊／謝宜真失聯近48hrs！現場爆土石流　臨時指揮所帳篷被沖走

黑幫搞仙人跳！派勾魂傳播妹到府服務 強拍裸照逼簽百萬本票

朋友從3樓丟手機！成大碩生「沒接到」潛水尋找溺亡　相驗結果出爐

輔導長偷懶沒出公差巡營區　職務報告「貼舊照」被發現慘了

整座山毀容！樹林被濫墾爆土石流　土地段名驚見「狗咬」2字

保母重壓悶死男嬰！「我們的」托嬰中心淪凶宅　2人判賠金額曝

力挺D奶直播主「年刷600萬」　大叔「貨送公益」控詐欺結果出爐

匯20萬給美國女軍官情人！警一看她都寫簡體中文　痴情男夢碎

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

莫莉聯名遭酸「只是挑顏色」氣哭正面剛網友　曾「多次陷低潮」淚訴：不是沒有感覺...

郎咧？金門外海驚見五星旗幽靈船　疑觸礁擱淺卻不見漁民人影

超兇奶球+螞蟻仙女狂吸金！男人們暈船瘋投資　挨詐見真身超崩潰

快訊／謝宜真失聯近48hrs！現場爆土石流　臨時指揮所帳篷被沖走

黑幫搞仙人跳！派勾魂傳播妹到府服務 強拍裸照逼簽百萬本票

朋友從3樓丟手機！成大碩生「沒接到」潛水尋找溺亡　相驗結果出爐

輔導長偷懶沒出公差巡營區　職務報告「貼舊照」被發現慘了

整座山毀容！樹林被濫墾爆土石流　土地段名驚見「狗咬」2字

保母重壓悶死男嬰！「我們的」托嬰中心淪凶宅　2人判賠金額曝

力挺D奶直播主「年刷600萬」　大叔「貨送公益」控詐欺結果出爐

匯20萬給美國女軍官情人！警一看她都寫簡體中文　痴情男夢碎

別讓乾紋爬上臉！冷氣房必備5款「保濕神品」，快從補水開始

天花板壁癌狂擴散！樓上「一聽1萬8不肯修」　網驚：水泥會砸下來

跟進解封籃球場？　柯文哲：請鄭文燦先示範戴口罩打籃球

與「麟洋配」視訊遭批蹭熱度　柯文哲：希望透過兩人鼓吹羽球運動

郎咧？金門外海驚見五星旗幽靈船　疑觸礁擱淺卻不見漁民人影

衝打卡人氣！接待中心比仙氣　搬進森林風盪鞦韆

罹紅斑性狼瘡苦等不到疫苗　山豬有心理準備：該離開就離開！

本周我最毛／中頭獎啦！汪獲「屎上最大獎」　媽笑：機率有多高

理財周刊／「台灣隊長」壯壯25歲存出第一桶金

桃機地勤確診感染源不明　北市匡列17人持續擴大篩檢中

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

社會熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

祝釩剛4度呼麻　再獲緩起訴

亂刀捅死追求者　男「倒臥土地公廟亡」

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

即／三寶迷路「導航叫我左轉」　騎士遭撞死

不知道懷孕了...新莊狠母遺棄女嬰　5萬元交保

劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

3煞火大砸店　檳榔西施淡定叼菸

2歲幼女「卡起重機輪下」慘死！孕媽光腳狂奔求救

快訊／雷雨炸北市　中正區「路河」慘況曝

新北社區5確診！10酒店小姐頻進出…他：防疫破口

即／恐怖運將捅頸　醉客倒臥血泊險死

更多熱門

相關新聞

《天坑》首映地點曝　網酸曝：到處看免錢的

《天坑》首映地點曝　網酸曝：到處看免錢的

這場首映會，因為連日的大雨結果未演先備受討論，就是韓國電影《天坑》即將在9月份上映，而首映會選在8月底高雄首映，結果宣傳照片太過逼真，讓臉書社團《Ｗetalk高雄》po在粉專討論，結果遭到網友酸爆表示「高雄到處都是天坑可以看免錢的，幹嘛花錢看」？

特殊交友「肩並肩」嗑鍋、玩桌遊　3人確診

特殊交友「肩並肩」嗑鍋、玩桌遊　3人確診

即／台北染疫男搭「高鐵+客運」回高雄待4天！

即／台北染疫男搭「高鐵+客運」回高雄待4天！

欠錢莊3萬　不孝兒自演遭擄逼媽匯錢

欠錢莊3萬　不孝兒自演遭擄逼媽匯錢

即／X Men趴高雄群聚＋2！解隔前「陰轉陽」　

即／X Men趴高雄群聚＋2！解隔前「陰轉陽」　

關鍵字：

高雄地下錢莊高利貸

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

郭婞淳爆「東奧尬見姨媽來了」！還瞞教練上場

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

iPhone 13「芒果橙色」太亮眼！辨識度100分

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面