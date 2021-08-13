屁孩組吸血集團7天利息20%！沒錢還先毒打　再嗆：帶上山剁腳

▲警方拘提許嫌及4名成員到案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

年僅23歲的許姓男子，號召8、9年級生幫他做事，經營地下錢莊及高利貸，由於他經營的小額高利貸利息高得嚇人，短短一周利息就高達20%，如果被害人無力償還，就會被暴力討債，已有不少受害者，警方成立專案小組終於在這個月抓到許姓主嫌及4名小弟，並持續擴大追查。

▲警方拘提許嫌及4名成員到案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄一名23歲許姓男子經營地下錢莊及高利貸，常以宮廟作為據點，號召8、9年級生10餘名小弟幫他做事，使用網路通訊軟體創立群組，作為聯繫及指揮操縱訊息使用，由於他經營的小額高利貸利息高得嚇人，像是有被害人控訴，短短一周利息就高達20%，如果無力償還，即糾眾持械圍毆、施暴索債。

警方接獲線報，許嫌等人就曾於去年間因感情及債務糾紛，夥同林姓男子等人，於高雄市三民區復興一路附近，持球棒及徒手毆打被害人，造成劉姓被害人身上、手腳多處瘀挫傷。另外，另一名林姓被害人也曾因向許嫌借高利貸未按時還款，遭人持球棒及徒手毆打，還被恐嚇如未按時還款「要帶到上山剁腳。」

該討債集團成立約一年多，刑事警察局南部打擊犯罪中心與高雄市政府警察局三民第一分局、鹽埕分局成立專案小組，經長期追查，分析掌握犯嫌駕駛之相關車輛及可能藏匿處所，待時機成熟後，即於3、4日兵分多路，搜索、拘提許嫌及年紀約20至28歲的4名成員到案，查扣毒品、手機等證物，全案將持續擴大追查。

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