快訊／台北染疫男搭「高鐵+客運」回老家　高雄待4天！車次曝光

▲高雄13日新增2例本土個案，另有1例北市確診個案足跡。（圖／高雄市政府）
記者許宥孺／高雄報導
高雄市13日有一例台北市確診個案足跡，個案15931在7月30日搭乘高鐵149車次回高雄老家，直至8月2日才搭客運北上，8月10日出現喉嚨痛症狀，但是沒有就醫，直到11日就醫採檢，12日PCR檢出陽性，Ct值26。
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▲高雄13日新增2例本土個案，另有1例北市確診個案足跡。（圖／高雄市政府）
記者許宥孺／高雄報導
高雄市13日有一例台北市確診個案足跡，個案15931在7月30日搭乘高鐵149車次回高雄老家，直至8月2日才搭客運北上，8月10日出現喉嚨痛症狀，但是沒有就醫，直到11日就醫採檢，12日PCR檢出陽性，Ct值26。
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