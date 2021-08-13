快訊／台北染疫男搭「高鐵+客運」回老家　高雄待4天！車次曝光

受到新冠肺炎疫情影響，大眾交通工具的使用率大大降低。台北市長柯文哲直言，去年捷運運量還能維持在190萬，今年6月低到43萬。到8月為止，還回到去年4月的一半。柯估計，捷運今年預估要虧50到80億，「今年疫情確實比去年殺傷力大太多，對經濟衝擊很大」。