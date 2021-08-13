低胸短裙正妹住旅店沒帶行李　警扮「順風耳」揪3對男女亂連結

▲員警發現新興區某旅店有正妹頻繁出入卻沒帶行李，當場抓包3對男女正從事性交易。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市警察局加強旅宿業稽查，12日下午於新興區一處旅店，發現有女子打扮入時，但出來玩卻沒帶行李，懷疑不單純，員警見時機成熟入內臨檢，當場抓包3對男女正在從事半套、全套性交易，訊後移送法辦。

▲員警入內臨檢，發現有男女交談、沖澡聲音。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，12日下午2點50分，轄區正執行防疫稽查工作，眼尖員警發現，新興區民主路一家旅店，有數名打扮入時的正妹頻繁進出，卻都沒有帶行李，直覺行跡異常。

▲員警進到房間臨檢，賣淫女只裹著浴巾。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案人員避免打草驚蛇，約待了20分鐘才進入旅店臨檢，並在每一間房門外探查，發現有3間房間傳出男女交談聲，其中1間還有沖澡聲音，查獲3對男女正在從事半套、全套性交易，女子坦承以1600元至4000元不等價錢收費，店家並抽頭1200至2200元不等費用。

▲▼員警查獲3對男女於旅店連結。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方也在房間內查獲使用過的保險套，性交易金額5600元，6人訊後依違反社會秩序維護法移請裁罰，並帶往醫院實施PCR檢測；至於旅店櫃台人員吳姓女子、飯店蔡姓負責人調查後依刑法妨害風化案移送偵辦。

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