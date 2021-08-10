存心氣壞邁邁！高雄爺奶「群聚打麻將」　屋主大方帶警搜：沒賭博

記者許宥孺／高雄報導

疫情降級，但高雄市長陳其邁仍三令五申，「禁止非同住者的室內非必要聚會」。不過有4名阿公、阿嬤以為降級就是解封，9日下午在朋友的工廠內開心摸一圈，李姓屋主在辦公室看見警方到場，還強調友人只是消遣沒賭博，大方帶員警到休息室查看，結果4人通通被依法開罰。

▲高雄4名爺奶群聚打麻將，以為降級就是解封。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁三令五申，禁止打麻將、泡茶等室內聚會。（圖／高雄市政府）

7月27日全國降二級，但陳其邁防疫記者會上強調，仍禁止打麻將、泡茶、桌遊等室內休閒活動。警方9日下午接獲報案，疑似有人在工廠內群聚打麻將，員警登門時，李姓屋主正在辦公室，了解員警來意後，表示好友只是借地方打麻將「純消遣」，強調絕對沒有金錢輸贏，還大方帶員警到休息室察看。

警方表示，當時現場有2名男子、2名女子正在室內打麻將，其中一名張姓男子還沒有戴口罩，經了解，這4人是朋友關係，有固定聚會打麻將的習慣，疫情期間已近3個月沒摸過麻將。

▲▼員警當場念市府防疫規定，4人啞口無言。（圖／高雄市政府）

警方說，4人異口同聲表示，「不知道降級後還不能打麻將」，但員警立刻翻出市府公告，直接念出高雄市防疫醬及相關QA，4人頓時啞口無言，全部依法開罰，其中一名張姓男子因全程未戴口罩，再加罰一條。

女孩想要的都在這

【更多新聞】

心繫災民！陳其邁首缺席市政會議 終盼到天氣穩定搭黑鷹奔山區

高市府揭「5月旅行業營運下降95%」：台灣燈會務必扮振興之箭

快訊／X Men趴高雄群聚再＋1！解隔前確診Ct值22 累計6人染疫

李眉蓁喊話陳其邁「快拜託中央做這件事」：未來選什麼都可以

區長帶頭和20官員無罩合影！歡送工友喊：愛妳喔 衛生局將開罰