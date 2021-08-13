惹怒邁邁！特殊交友到同事家「肩並肩」嗑鍋、玩桌遊　3人確診

▲高雄市13日新增2例確診個案，曾到確診同事家吃火鍋、玩桌遊。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市13日新增2例確診個案，仍與特殊交友圈有關，此波群聚已累計8人染疫。今日個案15941為40多歲女性，案15946為40多歲男性，2人曾在7月30日到案15804家中聚餐，期間肩並肩吃火鍋、滷味，飯後還有玩桌遊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲X Men趴高雄群聚已釀8人染疫，今增2例完第四波感染。（圖／高雄市政府）

高雄市長陳其邁曾多次於防疫記者會上強調，「禁止非同住者的室內非必要聚會」，包括打麻將、泡茶、桌遊等室內休閒活動。不過仍有市民心存僥倖，因為13日確診的2名本土個案就是在同事(案15804)家中吃火鍋、圍圓玩桌遊，整個晚上密室聚會至少接觸了3.5小時。

▲高雄13日新增2確診個案，曾到同事家聚會至少3.5小時。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，7月30日晚上這起聚會共有5人出席，已有3人染疫，另外2人目前已經解除隔離，並進行7天自主檢康管理，將會加強追蹤，並於期間進行採檢。

【更多新聞】

快訊／台北染疫男搭「高鐵+客運」回老家 高雄待4天！車次曝光

快訊／X Men趴高雄群聚＋2！同事同桌聚餐 解隔前「陰轉陽」

區公所通知沒資格領紓困金 失業男大爆走「持磚頭狂砸ATM」

低胸短裙正妹住旅店沒帶行李 警扮「順風耳」揪3對男女亂連結

夫妻賞景被車撞落海畫面曝 他買完海產倒車瞬間釀1傷1命危

存心氣壞邁邁！高雄爺奶「群聚打麻將」 屋主大方帶警搜：沒賭博