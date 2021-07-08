75歲以上施打率全國第二　林右昌：鼓勵長者踴躍施打疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心5日公布國內新增本土個18案例，台北市12例，新北市6例，確診死亡個案新增3例；基隆市「＋0」，累計共310人染疫。基隆這已是9天以來第7次「＋0」，林右昌表示，本市在75歲以上長者疫苗施打率已達73.28%，全國縣市排名第二，接下來7月14到16日將會為65到67歲長者施打疫苗，他鼓勵長者踴躍出來施打疫苗。

林右昌指出，雖然先前大家心裡都抱著會降級的預期，不過可能因今天雙北都還有確診案例，所以稍早CDC已宣布延長三級警戒至7月26日。林右昌向中央喊話，三級警戒延長兩星期，未來還是有兩件最重要的工作要進行，第一是疫苗趕快打，趕快打疫苗，疫苗施打覆蓋率是降級解封的重點，第二是中央應「滾動檢討，逐步引導」，讓人民安全地回到正常生活，是政府的責任也是最重要的工作。

▲75歲以上長者疫苗保護覆蓋率73.28%全國第二。（圖／基隆市政府提供，下同）

▲7月8日基隆市新冠肺炎疫情處理情況。

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