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75歲以上施打率遠高全國平均　林右昌曝關鍵：完善細膩流程規劃

▲基隆68至69歲長者12日起施打疫苗 林右昌：「微解封」市府已作好規劃。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲75歲以上疫苗施打率遠高全國平均，林右昌曝關鍵：完善細膩流程規劃。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市昨（7日）無確診個案，且根據中央CDC疫苗接種資料統計，截至6日為止中央CDC疫苗接種資料統計，基隆市75歲以上長者疫苗施打率達73.28％，遠高於全國平均55.51％。對此，市長林右昌表示，除了感謝民眾踴躍接種外，更要歸功於基隆市府團隊，對疫苗施打流程進行完善，且細膩的規劃。

林右昌說，在疫苗施打規劃上，一直強調「不用預約，不用排隊」，依各區生活圈而不只是行政區，於全市開設10處集中施打站；並且在施打之前，由民政系統造冊與衛生局討論規劃，公布施打年齡層後，由里幹事、里長、鄰長等，將疫苗通知單在最短時間內發放至各家戶，讓有意施打的長者不用預約，一定打得到。

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另外，市府考量到基隆多山坡地，有些長者的子女因工作因素無法帶父母去打疫苗，因此特別規劃了包含「施打疫苗專屬公車、防疫計程車及復康巴士」在內的各種接駁交通運具，幾乎等同到府服務，受到很多長輩的肯定，也間接提高長者施打意願。

▲基隆長者疫苗施打率遠高全國平均 林右昌曝關鍵：完善流程規劃。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府特別規劃「施打疫苗專屬公車、防疫計程車及復康巴士」各種接駁交通運具。

至於在施打時間規劃方面，市府依照列冊人數及各施打站量能，清楚分配全市157里的施打時間，準確落實分區、分里，確保人潮分流，讓長者一來就打，完全不用排隊更不用久等。考量長者需要被照顧，在座位安排上，採「1+1」設兩個位子的方式，方便同行家人照顧。施打現場更遵循「長者不動、醫護動」的方式，長者從進來到離開都不需要移動，施打效率高而且順暢。

林右昌表示，此次的疫苗施打從規劃到執行能如此順暢，都是因為所有同仁把施打作業當成市府全體而不只是衛生局的工作，秉持著「居住在基隆的長者，我們來照顧」的精神，讓整個市府動起來。

林右昌本人也親自召開多次跨局處協調會議，包含衛生局、民政處、社會處、公車處、區公所、里辦公室等，針對問題提出協調，並進行滾動式調整，只為提供更好的服務給市民朋友。此外，包括里長、鄰長以及各級民代的配合，也是功不可沒。

林右昌提及，現階段雖然疫情趨緩，但唯有完成疫苗接種，提升疫苗保護覆蓋率，才是對抗病毒最好的方式。最後他也再次感謝所有的市民朋友，配合市府的施打政策，有秩序地前來，也要向所有第一線的工作同仁說聲「大家辛苦了！」

▲基隆長者疫苗施打率遠高全國平均 林右昌曝關鍵：完善流程規劃。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲考量長者需要被照顧，在座位安排上，採「1+1」設兩個位子的方式，方便同行家人照顧。

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