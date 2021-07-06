微解封準備好了　林右昌：等中央宣布「降級」就上路

▲基隆68至69歲長者12日起施打疫苗，林右昌：已作好規劃！等中央宣布「降級」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府7月12日起針對68至69歲長者開放施打疫苗，市長林右昌6日在防疫記者會中公布施打作業細節，呼籲符合資格的市民朋友踴躍前往施打；另外林右昌表示市府相關單位已針對「微解封」作好規劃，只要中央正式宣布三級警戒降級，就可以立刻上路。

林右昌在線上防疫記者會指出，市府針對72至74歲長者施打莫德納疫苗，截至今日上午為止，在各區已完成施打141里中，列冊人數共有8506人，實際到場施打人數則有6470人，施打率達76.1%，施打情況非常踴躍。

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林右昌接著指出，市府在7月8、9日將針對70至71歲（原住民60至61歲）以上長者施打疫苗，緊接著在7月12、13日疫苗施打對象，則是68至69歲（原住民58至59歲）長者。

▲基隆市長林右昌表示，市府已作好規劃，只要中央正式宣布三級警戒降級，就可以立刻上路。

各區施打站部分，由於安樂區的建德國小即將進行整建，因此7月12、13日施打站將移往慈濟基隆靜思堂；另2處施打站武崙國小穿堂、安樂國小活動中心不變，其餘各區分別是仁愛區公所6樓禮堂、中正區公所7樓禮堂、中山區中山高中體育館、信義區市立體育館2樓、暖暖區碇祥里民活動中心、七堵區七堵火車站（光明路側）、七堵區百福國中活動中心。

有關「微解封」問題！林右昌指出，市府各局處已針對三級警戒降級預先做好因應，例如像觀光景點開放，包括基隆嶼登島的人數管制及交通配套、大武崙沙灘管制，甚至是廟口跟愛四路夜市復市、人流管制問題，以及民政單位的里民活動中心如何重新開放使用等，市政府各局處都預先做好規劃，就等中央三級警戒降級及相關指引正式宣布之後，市府就會立即公布相對應措施。

▲7月6日基隆市新冠肺炎疫情處理情形。（圖／基隆市政府提供）

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