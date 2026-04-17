「廣西三月三」大聯歡舉辦　仇開明：支持桂台擴大交流合作

▲「廣西三月三」大聯歡活動。（圖／翻攝中新社，下同）

記者陳冠宇／南寧報導

「廣西三月三」大聯歡活動16日在廣西南寧舉行，海峽兩岸關係協會（海協會）副會長仇開明致辭表示，數百位台胞齊聚南寧，共同歡度「廣西三月三」大聯歡，體現兩岸期盼交流的主流民意，並強調海協會將一如既往支持桂台擴大交流合作。

壯族「三月三」又稱歌圩節、歌婆節或歌仙節，是壯族的傳統節日，主要有祭祀祖先、對歌擇偶、聚餐、唱戲、搶花炮、拋繡球等活動，已被列入大陸的國家級非物質文化遺產名錄。

本次「廣西三月三」大聯歡活動由廣西壯族自治區政府和大陸國台辦共同主辦，500餘名桂台民眾參加。除了仇開明，還有廣西壯族自治區副主席藍曉、台北廣西同鄉會理事長彭桂港、花蓮陶朴閣美學才藝發展協會理事長連美惠出席活動並致辭。

仇開明在致辭中表示，中共中央總書記習近平會見國民黨主席鄭麗文率領的訪問團時發表的重要講話，為兩岸關係發展進一步指明了方向，在海峽兩岸和國際社會引發廣泛積極反響。仇開明說，數百位台灣同胞齊聚南寧，共同歡度「廣西三月三」大聯歡，體現了兩岸期盼交流的主流民意和兩岸同胞走親走近的大趨勢。

仇開明說，台灣同胞的利益福祉繫於中華民族偉大復興，希望廣大台灣同胞同大陸同胞一道，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，「攜手共創祖國統一、民族復興的美好未來」。他強調，海協會將一如既往支持桂台擴大交流合作，助力廣西成為兩岸同胞交流交往的熱土。

廣西壯族自治區副主席藍曉致辭時表示，廣西將立足區位優勢、發揮特色稟賦，以更實舉措、更優服務擴大桂台交流交往交融，共同弘揚中華優秀傳統文化。

大聯歡活動上，壯族繡球舞蹈與機器人街舞融合，兩岸民眾共同跳起歡快舞蹈。非遺作品展示與體驗是本次活動的另一亮點，展示了剪紙、盤扣、麼乜等民族工藝製作，蘊含著深厚的文化內涵和精湛的技藝。