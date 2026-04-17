金門縣議會澄清總預算審議進度　籲縣府正視財政紀律

▲金門縣議會澄清總預算審議進度。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

針對115年4月13日縣政總質詢中，議員洪成發關切金門縣政府年度總預算審議進度，金門縣議會今（17）日發表聲明指出，縣府對於財政缺口與預算調度未提出明確說明，質疑縣長陳福海未正面回應關鍵問題，已經影響民眾的知情權。

議會表示，115年度縣府總預算歲入歲出相抵後短絀達32億6,366萬元，創下歷年新高，顯示財政結構已出現警訊。在此情況下，縣府應清楚交代財政缺口原因及後續補救措施，而非將審議延宕責任全部歸咎於議會，而模糊焦點。

此外，議會也質疑縣府近年將教育、建設等特種基金繳回縣庫，累計金額高達44.67億元，恐會影響專款專用的原則，甚至削弱議會對特定政策的監督功能。議會認為，縣府此類作法有規避議會監督的疑慮，要求縣府釐清其合法性與合理性。

而在程序面上，議會強調，預算審議屬合議制運作，相關進度均須依正式會議決議辦理。目前總預算案已納入第八屆第七次定期會議程，並完成讀會程序交付審查，後續調整是為確保資料完整與政策說明充分，以利民意監督。

針對部分建設與校園整建計畫，議會指出縣府以基金「超支併決算」方式處理，恐有規避受議會審查的機制，不僅顯示出縣府財政管理及說明責任的缺失，同時也反映出行政機關因溝通不足，導致部分計畫進度停滯。議會呼籲縣府應強化府會溝通，落實預算程序。

議會最後強調，將持續把關財政紀律，在縣府釐清疑義並補齊資料後，將依法加速審查，確保公共建設穩健推動，同時維護議事運作回歸理性討論。