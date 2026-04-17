高榮南院帶長者春遊台史館　找回「一起出門」的記憶

▲高榮南院帶長者前往台史館參訪，重拾外出交流的喜悅。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清晨微光中，一群長者細心整理衣著，帶著期待的神情準備出門，這趟行程，不只是外出，更像一場久違的相約，高雄榮民總醫院臺南分院附設護理之家17日舉辦「社區巡禮—春季共遊台灣歷史時光」，帶領住民前往國立臺灣歷史博物館參訪，讓長者在陪伴中重拾交流與記憶。

車輛緩緩駛出院區，車內傳來輕聲交談與笑聲，長者彼此問候、分享心情，彷彿回到過去與親友結伴出遊的日子。抵達博物館後，一行人走進「生活的所在」展區，透過數位互動體驗錄製專屬肖像、參與場景互動，甚至與媽祖出巡陣頭合影，喚起熟悉的文化記憶。

在導覽帶領下，長者透過「聽、觸、看」多重感官體驗台灣歷史，也在展區中寫下祝福語，封存於紅包袋中，留下屬於自己的記憶印記。過程中，長者彼此分享過往片段，原本零碎的記憶在交流中逐漸拼湊成完整故事，空間中瀰漫著溫暖而安心的氛圍。

護理長劉美淑表示，透過文化參與結合照護服務，是重要的非藥物介入方式之一，可透過感官刺激活化認知、穩定情緒；而群體活動帶來的陪伴感，更能讓長者感受到被理解與連結，提升生活品質。

此次活動由社工、護理人員、照服員與實習生全程陪同，共25人同行，並貼心準備點心與飲品。過程中長者自然互動、笑聲不斷，家屬也感動表示，「很久沒有看到他這樣，像以前一樣跟大家一起出門聊天。」

院方指出，隨著長照服務邁向全人照護，文化參與與社會互動已成為重要環節，未來將持續與在地文化場域合作，讓長者在安全環境中走入社會，在熟悉的記憶裡重新看見自己。當行程落幕，長者帶著笑容與回憶返程，也找回那份久違的生活節奏與溫暖。