　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高榮南院帶長者春遊台史館　找回「一起出門」的記憶

▲高榮南院帶長者前往台史館參訪，重拾外出交流的喜悅。（記者林東良翻攝，下同）

▲高榮南院帶長者前往台史館參訪，重拾外出交流的喜悅。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清晨微光中，一群長者細心整理衣著，帶著期待的神情準備出門，這趟行程，不只是外出，更像一場久違的相約，高雄榮民總醫院臺南分院附設護理之家17日舉辦「社區巡禮—春季共遊台灣歷史時光」，帶領住民前往國立臺灣歷史博物館參訪，讓長者在陪伴中重拾交流與記憶。

▲高榮南院帶長者前往台史館參訪，重拾外出交流的喜悅。（記者林東良翻攝，下同）

車輛緩緩駛出院區，車內傳來輕聲交談與笑聲，長者彼此問候、分享心情，彷彿回到過去與親友結伴出遊的日子。抵達博物館後，一行人走進「生活的所在」展區，透過數位互動體驗錄製專屬肖像、參與場景互動，甚至與媽祖出巡陣頭合影，喚起熟悉的文化記憶。

▲高榮南院帶長者前往台史館參訪，重拾外出交流的喜悅。（記者林東良翻攝，下同）

在導覽帶領下，長者透過「聽、觸、看」多重感官體驗台灣歷史，也在展區中寫下祝福語，封存於紅包袋中，留下屬於自己的記憶印記。過程中，長者彼此分享過往片段，原本零碎的記憶在交流中逐漸拼湊成完整故事，空間中瀰漫著溫暖而安心的氛圍。

▲高榮南院帶長者前往台史館參訪，重拾外出交流的喜悅。（記者林東良翻攝，下同）

護理長劉美淑表示，透過文化參與結合照護服務，是重要的非藥物介入方式之一，可透過感官刺激活化認知、穩定情緒；而群體活動帶來的陪伴感，更能讓長者感受到被理解與連結，提升生活品質。

此次活動由社工、護理人員、照服員與實習生全程陪同，共25人同行，並貼心準備點心與飲品。過程中長者自然互動、笑聲不斷，家屬也感動表示，「很久沒有看到他這樣，像以前一樣跟大家一起出門聊天。」

▲高榮南院帶長者前往台史館參訪，重拾外出交流的喜悅。（記者林東良翻攝，下同）

院方指出，隨著長照服務邁向全人照護，文化參與與社會互動已成為重要環節，未來將持續與在地文化場域合作，讓長者在安全環境中走入社會，在熟悉的記憶裡重新看見自己。當行程落幕，長者帶著笑容與回憶返程，也找回那份久違的生活節奏與溫暖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
卓榮泰赴日看WBC遭傳「日方不滿被背叛」　外交部：不評論
嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應
快訊／何品室融生涯首轟就是滿貫砲　寫聯盟最年輕紀錄
「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮
徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊
李多慧昔遭霸凌！　「躲回老家3個月」
頂讓金大砍　Toyz火鍋店「北部知名私廚」接手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應：內容均非屬實

高榮南院帶長者春遊台史館　找回「一起出門」的記憶

二仁溪從黑水溝變希望之河　六河分署推OECM保育共生

崑山科大獲贈電動商用車ET35　攜手中華汽車培育綠能人才

深耕預防醫學見成效　台中勇奪保健評比冠軍

金門縣議會澄清總預算審議進度　籲縣府正視財政紀律

廈門金酒專案報告　議會要求節省成本+調整組織

2026桃園閩南書院開課招生　從說台語到手作…理解閩南文化

防範颱風災害　關山警攜手國產署排除高風險樹枝

拉布布毒咖啡包、喪屍煙彈無所遁形　嘉義市掃毒大捷

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

媽祖巡視西螺果菜市場　客人老闆超驚喜連生意都不顧了

白沙屯媽祖出巡中！還願還能分期　鑽轎底3類人千萬別試

高虹安論文涉抄襲資策會期刊！　智財商業法院發回更審理由曝

壯觀空拍畫面曝！白沙媽三進三退衝朝天宮　香燈腳擠爆高呼：進喔

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應：內容均非屬實

高榮南院帶長者春遊台史館　找回「一起出門」的記憶

二仁溪從黑水溝變希望之河　六河分署推OECM保育共生

崑山科大獲贈電動商用車ET35　攜手中華汽車培育綠能人才

深耕預防醫學見成效　台中勇奪保健評比冠軍

金門縣議會澄清總預算審議進度　籲縣府正視財政紀律

廈門金酒專案報告　議會要求節省成本+調整組織

2026桃園閩南書院開課招生　從說台語到手作…理解閩南文化

防範颱風災害　關山警攜手國產署排除高風險樹枝

拉布布毒咖啡包、喪屍煙彈無所遁形　嘉義市掃毒大捷

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

沈文程成為「黑道」邀約對象！ 新聞局直接提出疑慮

ROSÉ與長澤雅美同框畫面太美　聽瑪麗亞凱莉高歌秒變迷妹

卓榮泰赴日看WBC遭傳「日方不滿被背叛」　外交部：不評論

速克達改裝冠軍賽開跑「3大機車廠站台力挺」！買VIP票還能抽新車

快訊／何品室融生涯首轟就是滿貫砲　寫聯盟最年輕紀錄

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應：內容均非屬實

「4姊妹同框」等了225年！白沙屯媽急行19hrs 　首度駐駕福安宮

汽機車零配件與智慧移動展　後續商機上看3.38億美元

徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊...

【保持距離】鸚鵡躲角落不想人碰 看不到人又會探頭出來

地方熱門新聞

歇業半年傳好消息！關山臭豆腐6月復出

鄭麗文訪陸申請補助掀爭議　陳以信：合規循例民進黨勿找碴

大江購物中心三大神器　搶攻母親節市場

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方回應

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

桃園兒美館旅行主題書展　5月起系列活動登場

桃園交通罰單收入　四年暴增26億　

敏盛推婚育獎勵　結婚補助20萬＋6年育兒津貼

「陳顯墓」遭盜挖檢方聲請羈押

4年一科盛典登場！安平開台天后宮迎媽祖上香山4／25、26遶境祈福

屏東考照一位難求　交長承諾增名額

黑松教育基金會與桃園16國小　提氣候變遷解方

移工返鄉途中車禍重傷

嘉義民雄幸福巴士啟用　交通部補助打造永續運輸

更多熱門

相關新聞

高榮南院護家長輩創意插花父親節展現生命韌性

高榮南院護家長輩創意插花父親節展現生命韌性

父親節前夕，高雄榮民總醫院台南分院護理之家上演一場「爸氣植栽•草月榮現」創意插花秀，讓鼻胃管、灌食空針、海綿牙刷等醫療器材，搖身一變成為花藝作品的一部分，長輩們用巧思與笑容，把原本冰冷的醫療輔具變成生命的延伸，也在花朵中種下滿滿的祝福與感動。

捐出「防疫指揮官背心」　陳時中憶心路歷程：榮幸成為歷史一部份

捐出「防疫指揮官背心」　陳時中憶心路歷程：榮幸成為歷史一部份

高榮南院志工趕製防護面罩支援醫護

高榮南院志工趕製防護面罩支援醫護

高榮南院護理之家與長輩慶中秋

高榮南院護理之家與長輩慶中秋

高榮南院敦親睦鄰里長聯誼座談會

高榮南院敦親睦鄰里長聯誼座談會

關鍵字：

高榮南院台史館

讀者迴響

熱門新聞

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

即／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

LINE「收回訊息」照樣被看光！iPhone一招破解　網狂試成功

頂級女公關「評比男客等級」顛覆三觀！　醫生如地雷

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

糖化血色素9.7→5.8！她「白飯照吃」狂瘦10kg　關鍵3招曝

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

很容易暈船的三大星座！

鐵飯碗來了！國營事業招考394名新血　起薪逾4.6萬元

長抱台積電20年賣了！神人曬「超狂對帳單」　網瘋朝聖

超大咖男神參加白沙屯媽祖進香　秒變打卡景點

更多

最夯影音

更多
京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男
白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面