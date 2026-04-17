背骨仔大戰浴火鳳凰！　蕭敬嚴初選風波「屎」末一文看懂

▲蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）參選人蕭敬嚴，從宣布參與初選，就因大罷免期間攻擊同志言論被挖出，惹怒黨內被批「背骨仔」，甚至遭停權一年，但因新北黨部認為他可申訴，仍將他納進初選名單，豈料蕭成功在民調突圍勝出，氣得藍委徐巧芯痛批黨部是「一坨屎」、支持者也打爆中央黨部電話。而另一位也宣布初選勝利的何元楷，今早前往立院謝票，20多位立委到場力挺，並暗酸蕭牆頭草，成為壓垮蕭的最後一根稻草，蕭最終宣布退選。《ETtoday新聞雲》整理蕭敬嚴初選風波的始末與爭議，供讀者了解。

事件前因

2024年至2025年「大罷免」期間，蕭敬嚴多次上綠營政論節目，批評多位同黨同志（如徐巧芯、葉元之、羅智強、傅崐萁等），甚至公開反對藍白合與大酸民眾黨主席黃國昌，並在節目中對王義川遞出的民進黨入黨申請書笑著回應。

▼蕭敬嚴大罷免上綠營政論節目。（圖／翻攝自Facebook／政客爽）

3月投入初選引爆怒火

2026年3月11日，親藍粉專「政客爽」正式開戰，盤點蕭過去攻擊黨內言論，質疑參選資格，並強調「今天開始到你初選落幕，保證你每一天都會過得極度不開心」。藍委徐巧芯、葉元之也相繼表態「唯一不支持」，痛批蕭敬嚴。

2026年3月12日，蕭敬嚴由藍委廖先翔陪同登記初選，指控遭抹黑霸凌，請競爭者自重。廖先翔則表示，蕭曾在深綠節目中做出錯誤評論，這是需要檢討的地方。

2026年3月15日，在藍營支持者持續洗版批評下，蕭敬嚴於臉書道歉，坦承過去年輕、言論過激傷害同志。

2026年3月16日，徐巧芯拒絕接受道歉，認為只是在為選票找藉口，且其言論多發生在2025年大罷免期間，並非很久以前，蕭敬嚴不是對國民黨好，應該要參加的是民進黨初選。粉專「政客爽」也預告「最羞恥的事情」才剛要上演。



2026年3月18日，邱鎮軍、羅明才、陳菁徽等5位中常委在中常會提案要求處理蕭敬嚴案。主席鄭麗文認為，黨的考紀，不是黨主席一人的意志，考紀要回歸黨的機制來處理。



2026年3月20日，藍委葉元之再度痛批蕭敬嚴是投機份子的「終南捷徑」，靠踐踏黨獲取綠媒聲量再回來參加沒排綠的初選。蕭敬嚴接受專訪則表示未考慮退黨，自嘲「形象到哪都容易得罪人」。

▼立委廖先翔陪同蕭敬嚴登記參選新北市議員。（圖／記者崔至雲攝）

4月停權處分、初選紛爭

2026年4月4日，蕭敬嚴怒斥停權傳聞是選舉奧步，強調參選資格仍有效。

2026年4月13日，國民黨中央考紀會核備處分，蕭敬嚴案維持新北市黨部建議處以1年停權處分。蕭敬嚴則發布聲明痛批網軍一條龍抹黑，並稱會透過司法捍衛權益，呼籲支持者在民調中守好電話。



2026年4月13至15日，新北市第11選區進行全民調，蕭敬嚴雖遭停權，但仍在申訴中，民調進行未受影響。

2026年4月16日，國民黨新北市黨部民調結果拆封，由蕭敬嚴勝出。蕭發文自稱「走得坦蕩、無畏」，感謝鄉親選擇正直。但另一參選人何元楷也宣布「初選通過」，獲多位藍委留言支持。新北第11選區藍議員提名人確定鬧雙包。

但此結果惹怒黨內與支持者，徐巧芯先是怒轟新北市黨部與組發會是「一坨屎」，質疑黨部包庇「民進黨養的人」。趙少康批評，程序荒腔走板，停權的人還能跑民調且勝出，非常矛盾。藍委邱鎮軍主張，蕭敬嚴在民調時已無黨權，此結果是「毒樹果實」，應直接作廢並重啟初選。

不過名嘴李正皓開酸，國民黨這種「殺法」反讓台派、新台派在民調中力挺蕭敬嚴。

最後終局

2026年4月17日，藍營支持者憤怒洗版新北市黨部粉專，揚言若提名蕭就一輩子不投國民黨。另位參選人何元楷也與20多位藍委召開記者會，強調初選法理上是由他勝出，將全力為黨守住席次。

同日，蕭敬嚴於臉書正式宣布退選，希望讓一切回歸平靜，不忍家人與支持者受傷害，不願家鄉被看笑話，也不接受民意決定被貼上標籤。

退選後各方評論，徐巧芯表示，若蕭敬嚴能誠懇改變並繼續為黨努力，未來仍「大有可為」；反之則「慢走不送」。粉專「政客爽」則評論「演了一個月的爛戲終於結束」，強調這場火並非無中生有，而是從大罷免累積而來。

新北市黨部主委黃志雄表示，市黨部尊重蕭敬嚴個人選擇，依據本黨相關選舉辦法，後續將提請本會提名審查小組召開會議，討論該選區後續相關事宜。

▼蕭敬嚴初選風波時間軸。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）